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۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۱

یکی از عوامل تیراندازی به مأموران یگان حفاظت کارون دستگیر شد

یکی از عوامل تیراندازی به مأموران یگان حفاظت کارون دستگیر شد

کارون- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون گفت: یکی از متخلفان شکار و صید که به‌سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست کارون تیرانداز کرده بودند، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ظاهری با اشاره به حادثه تیراندازی از سوی راکبان خودرو سواری پیکان به سمت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کارون در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال جاری اظهار کرد: با دستور «قلی زاده» بازپرس دادگستری شهرستان کارون یکی از متخلفان این حادثه شناسایی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون افزود: با همکاری عوامل نیروی انتظامی شهرستان، فرد شناسایی شده، دستگیر و برای رسیدگی به جرم روانه زندان شد..

به گزارش مهر، آبان ماه امسال و در تعقیب و گریز متخلفان شکار صید از سوی افرادی ناشناس به سمت پرسنل محیط زیست تیراندازی و یکی از پرسنل از ناحیه دست زخمی شد.

کد مطلب 5359286

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