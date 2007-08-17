آیت الله سیستانی خواستار وحدت گروههای عراقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، جواد البولانی وزیر کشور عراق روز گذشته پس از دیدار با آیت الله سیستانی که در منزل وی در نجف برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : آیت الله سیستانی از وقوع جنایت اخیر تروریستها در غرب موصل بسیار اندوهگین است.

به گفته وی آیت الله سیستانی خواستار ایجاد وحدت میان تمامی احزاب، جناحها و طائفه هاست به گونه ای که این امر امنیت مردم عراق را تامین کند.

وزیر کشور عراق همچنین از برنامه هایی برای افزایش توانمندیهای نیروهای امنیتی وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: به موجب این برنامه ها شهرهای مختلف عراق به ویژه نجف شاهد بهبود امور امنیتی خواهند بود.

گفتنی است که در جنایت اخیر تروریستهای تکفیری در غرب موصل واقع در مرزهای سوریه و عراق که با استفاده از 4 دستگاه کامیون بمبگذاری شده انجام شد بیش از 800 عراقی کشته و زخمی شدند.