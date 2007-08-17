پانزدهمین گردهمائی دانش آموزی فیزیک ایران در بابل برگزار می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ترغیب، تشویق و ارج نهادن به تحقیقات فردی و گروهی، پرورش خلاقیت و روحیه تحقیق و مطالعه دانش آموزان و کاربردی و عینی نمودن مفاهیم و پدیده های فیزیکی از اهداف این گردهمائی است.

سید جعفر حسینی نیا خاطر نشان کرد: این گردهمائی با حضور 620 دانش آموز دوره راهنمائی، متوسطه و پیش دانشگاهی سراسر کشور برگزار می شود که از این تعداد 120 دانش آموز مازندرانی هستند.

دبیر پانزدهمین گردهمائی دانش آموزی فیزیک ایران با اشاره به اینکه تعداد 214 مقاله به دبیرخانه گردهمائی مستقر در انجمن فیزیک ایران ارسال شده، تصریح کرد: پس از بررسی هیئت داوران تعداد 47 مقاله انتخاب می شود و دانش آموزان در قالب پوستر، کنفرانس و ویدئو کنفرانس به ارائه مقالات علمی خواهند پرداخت.

وی یاد آور شد: در آئین افتتاحیه که معاون توسعه مشارکت های مردمی وزیر آموزش و پرورش، استاندار مازندران، نماینده انجمن فیزیک ایران و عضو کمیته علمی گردهمائی حضور دارند به نفر اول این مسابقات جایزه روزبه اهدا خواهد شد.

