سلامت روانی متهم به قتل ۲ خواهر میاندورودی در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه پزشکی قانونی استان هنوز در مورد وضعیت سلامت متهم به قتل ۲ خواهر هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی و قطعی نکرده است، افزود: قاتل به پزشکی قانونی منتقل شد و معاینات و مصاحبه‌های اولیه با ایشان با سرعت و در عین حال با دقت در حال انجام است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: موضوع روان شناسی طی زمان رخ می‌دهد به کار می‌رود بسیار پیچیده است و باید معاینات دقیق روان پزشکی و ارزیابی‌ها، آزمایش‌ها و آزمون‌های روانی مختلفی در زمینه آن انجام شود که همه این موارد نیازمند صرف زمان کافی است و در یک زمان کوتاه اظهارنظر قطعی درباره این گونه موارد ممکن نیست.

عباسی تصریح کرد: در ارزیابی‌های روانی متهم، تشخیص بیماری روانی به دلیل تأثیر در تصمیمات کیفری دارای اهمیت است و دادستان در این بخش از تحقیقات قضائی می‌خواهد، بداند که آیا اختلالات روانی فرد به شدتی بوده که متهم در زمان ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز باشد و به عبارت دیگر شدت بیماری روانی به این حد بوده که او بر رفتارش آگاه نباشد و مغایرت رفتار خود با قانون را درک نکند یا خیر.

عضو شورای قضائی استان مازندران یادآور شد: حساسیت موجود در این پرونده باعث شده که جلسه با حضور کارشناسان این اداره کل در پزشکی قانونی استان برگزار شده که نتیجه معاینات اولیه آن در کمترین زمان ممکن به مرجع قضائی اعلام خواهد شد.

گفتنی است، ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ اختلافات بر سر ارث و میراث سبب بروز درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای شهرستان میاندورود شد و یک برادر با تفنگ شکاری به سمت چهار خواهر خود تیراندازی کرد که در این درگیری خونین ۲ خواهر کشته شدند.