به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد ربیعی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، بازی در مسجدسلیمان را مهم عنوان کرد و گفت: نفت مسجدسلیمان تجربه خوبی را حضور در لیگ و هم‌چنین کادر فنی خوبی دارد.

وی با بیان اینکه امیدوارم بازی از نظر کیفی در سطح خوبی باشد، عنوان کرد: دو تیم به شناخت خوبی از هم رسیده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: یکی دو مصدوم داریم اما سایر نفرات می‌توانند جای آنها را به خوبی پر کنند.

در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های فوتبال نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان فردا از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کند.