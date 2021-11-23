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۲ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۳۸

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان:

بازی سختی در برابر نفتی‌ها داریم / ۲ تیم از همدیگر شناخت دارند

بازی سختی در برابر نفتی‌ها داریم / ۲ تیم از همدیگر شناخت دارند

مسجدسلیمان- سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با اشاره به اینکه بازی سختی برابر نفت مسجد سلیمان داریم، گفت: سعی کردیم که خودمان را برای این دیدار ریکاوری و مهیا کرده باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد ربیعی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، بازی در مسجدسلیمان را مهم عنوان کرد و گفت: نفت مسجدسلیمان تجربه خوبی را حضور در لیگ و هم‌چنین کادر فنی خوبی دارد.

وی با بیان اینکه امیدوارم بازی از نظر کیفی در سطح خوبی باشد، عنوان کرد: دو تیم به شناخت خوبی از هم رسیده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: یکی دو مصدوم داریم اما سایر نفرات می‌توانند جای آنها را به خوبی پر کنند.

در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های فوتبال نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان فردا از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کند.

کد مطلب 5359381

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