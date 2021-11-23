به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد ربیعی شامگاه سهشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، بازی در مسجدسلیمان را مهم عنوان کرد و گفت: نفت مسجدسلیمان تجربه خوبی را حضور در لیگ و همچنین کادر فنی خوبی دارد.
وی با بیان اینکه امیدوارم بازی از نظر کیفی در سطح خوبی باشد، عنوان کرد: دو تیم به شناخت خوبی از هم رسیدهاند.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: یکی دو مصدوم داریم اما سایر نفرات میتوانند جای آنها را به خوبی پر کنند.
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تیمهای فوتبال نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان فردا از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان مقابل یکدیگر صف آرایی میکند.
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