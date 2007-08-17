اعلام آمادگی 3 شرکت اروپایی برای خرید گاز از ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت آلمانی "آر.دبلیو.ای"، همراه با شرکت‌های "گازدی فرانس" فرانسه و شرکت "ای.جی.ال" سوئیس برای خرید گاز از فازهایی از میادین گازی ایران که توسعه آنها بر عهده ترکیه گذارده شده، ابراز علاقه کردند.

یک مقام ارشد وزارت انرژی ترکیه با بیان این خبر افزود: به دنبال تفاهم‌نامه تهران و آنکارا برای توسعه 3 فاز از میدان گازی پارس جنوبی که ظرفیت تولید 20 میلیارد مترمکعب را دارند، شرکت‌های اروپایی برای همکاری در این پروژه با ترکیه وارد مذاکره شده‌اند.

به گفته این مقام ترکیه‌ای، شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه و سوئیس برای خرید گاز تولیدی از این فازها از طریق ترکیه اعلام آمادگی کرده‌اند و ترکیه نیز این مسئله را با ایران مطرح ساخته است.

بنابر اعلام مقامات وزارت انرژی ترکیه، این کشور برای سرمایه‌گذاری 3.5 میلیارد دلاری در پارس جنوبی از ابتدای سال 2008 موافقت کرده است.

ماه گذشته، ترکیه و ایران تفاهم‌نامه ابتدایی انتقال گاز ایران از خاک ترکیه به اروپا را منعقد ساختند. این تفاهم‌نامه همچنین توسعه 3 فاز از فازهای میدان پارس جنوبی را به ترکیه واگذار کرده است. بر اساس این تفاهم نامه، ترکیه متعهد به ترانزیت سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ایران و ترکیه به اروپا می‌شود.

در همین حال، سخنگوی شرکت گاز دی فرانس از تماس این شرکت با ترکیه اعلام بی‌اطلاعی کرد اما گفت: این شرکت به طور جداگانه با ایران برای توسعه برخی فازهای میدان پارس جنوبی با مشارکت توتال وارد مذاکره شده است.