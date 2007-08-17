جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: "در حال حاضر مشغول بررسی بازیگر نقش جلال هستیم تا با انتخاب یکی از چهار کاندیدا و مشخص شدن عوامل پشت و جلو دوربین آبان ماه فیلم "جلال آل احمد" را کلید بزنیم."

این کارگردان درباره علت تاخیر در ساخت فیلم "جلال" گفت: "منتظر بهبود حال خانم سیمین دانشور بودیم و امیدوارم بتوانیم هر چند اندک از نظر ایشان بهره ببریم. از طرفی بودجه اختصاص داده شده برای ساخت فیلم کافی نیست. این فیلم لوکشین زیاد دارد و طبعا باید هنرپیشه بیشتری در مقایسه با فیلم های آپارتمانی به آن اختصاص داده شود."

وی ادامه داد: "به خاطر ارادت فراوانی که به خاندان آل احمد دارم مایلم از نظر خانم دانشور در فیلم بهره مند شوم. امیدوارم با حمایت های بیشتر بتوانم فیلمی در خور نام جلال بسازم."

جلیلی همچنین در ادامه درباره مستند "هند" که اخیرا ساخت آن را به پایان رسانده، گفت: "موضوع این مستند درباره دموکراسی مذهبی در هند است و امیدوارم تلویزیون آن را پخش کند، چرا که مستند زیبا و قابل تاملی است."

این کارگردان در پایان از تصمیم خود مبنی بر ساخت فیلمی با حضور بازیگران ایرانی و ژاپنی خبر داد و افزود: "اخیرا فیلمنامه ای نوشته ام و قصد دارم پس از مشخص شدن وضعیت فیلم "جلال" آن را با حضور بازیگرانی از ایران و ژاپن تولید کنم. ولی بهتر است فعلا از ذکر اسم و موضوع این فیلم خودداری کنم."