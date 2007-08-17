اصغر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب بالا گفت: "تصمیم داشتم ساخت "کافه مجردها" را شروع کنم. ولی با توجه به شرایط موجود فعلا تصمیمی برای ساخت آن ندارم و صبر می کنم شرایط مساعد شود تا بعد برای ساخت آن اقدام کنم."

این فیلمساز در ادامه افزود: "طرح فیلم سینمایی "گروهان دختران" را نیز در دست دارم و برای ساخت آن با نیروی انتظامی وارد مذاکره شده ام تا پس از موافقت، نگارش آن را شروع کنم. این فیلم مجموعه ای از آموزش ها برای دختران است."

هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا "کافه مجردها" ادامه "مجردها"ست، گفت: "فیلم جدید اثری متفاوت است و ربطی به "مجردها" ندارد. در این فیلم نگاهی متفاوت به مسائل مربوط به جوانان خواهم داشت. فیلم یک طنز اجتماعی و درباره عده ای جوان است که در یک کافه راجع به مسایل و مشکلاتشان مثل ازدواج، کار، مسکن و ... صحبت می کنند."