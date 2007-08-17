رصد یک ستاره سرخ مسن شگفت انگیز

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب هایی که امکان مشاهده شهاب سنگ های صورت فلکی "پرساووش" امکانپذیر است، تلسکوپ فضایی "مکتشف تکامل کهکشانی" (گالکس) موفق به رصد این ستاره که "میرا" نام دارد، شده است. این ستاره که در فاصله 13 سال نوری از زمین واقع شده، نسبت به خورشید که تنها در فاصله 150 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد، در فاصله بسیار دوری از ما است.

درحقیقت 13 سال نوری معادل با 20 هزار برابر فاصله بین خورشید و سیاره پلوتون است.

به گفته دانشمندان مرکز رصدخانه تلسکوپ فضایی گالکس، "میرا" یک ستاره سرخ غول پیکر است که ستاره شناسان بیش از 400 سال است که آن را می شناسند، اما هرگز تصور نمی کردند که این ستاره بسیار مسن بتواند هنوز هم با این سرعت بالا حرکت کند و نوری بسیار درخشان از خود ساطع کند.

درحقیقت رصد این ستاره یک پدیده بزرگ در علم ستاره شناسی بشمار می رود.

براساس گزارش مجله نیچر، 15 آگوست تلسکوپ گالکس این ستاره را که با شناسه "میرا- آ" شناسایی می شود، مورد کنترل قرار داد.

خواهر کوچکتر این ستاره که "میرا – ب" نام دارد، با سرعتی معادل 467 هزار کیلومتر برساعت در کیهان حرکت می کند.

بنابراین گزارش، کد ستاره ای "میرا" محتوی گازی است که در مدت زمان 30 هزار سال گذشته متراکم شده است . این دانشمندان امیدوارند با بررسی این گاز به منشا اسرارآمیز حیات پی ببرند.

این ستاره اولین بار در سوم آگوست 1596 توسط یک دانشمند هلندی با عنوان "دیوید فابریسیوز" کشف شد. این دانشمند درحالی که مشغول بررسی سیاره عطارد بود، متوجه نور درخشانی شد که از کنار این سیاره می گذشت.

پس از گذشت 12 سال از این کشف، یعنی در 16 فوریه 1609 یک ستاره شناس آلمانی با عنوان "دانزیک یوهانز هوولیوس" بار دیگر موفق شد این ستاره را رصد کند.