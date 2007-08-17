ملت ایران هیچ گاه سپاه پاسداران را تنها نخواهند گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به اعیاد ماه شعبان گفت: همانطور که به استقبال عزای اهل بیت (ع) می رویم، باید به استقبال شادی های اهل بیت هم برویم، با همان رمق که محرم را بزرگ می داریم، با همان رمق، این شادی ها را هم باید بزرگ بدانیم.

خاتمی با اشاره به مجاهدت ها و فداکاری های امام حسین(ع) گفت: دین اسلام مدیون و وامدار سیدالشهداء (ع) است، چون ایشان هستی خود را برای دین فدا کرد.

امام جمعه موقت تهران با گرامیداشت روز پاسدار گفت: نهاد مقدس سپاه پاسداران در طول 28 سال بعد از پیروزی انقلاب، در عرصه مقابله با توطئه های خارجی و داخلی خوش درخشیده است.

سپاه پاسداران محبوب امام(ره) و امت هستند و مردم، سپاه را فرزندان خود می دانند و بنابراین تصمیم آمریکا برای قراردادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی برگ زرین و افتخار آمیز دیگری در پرونده سپاه است

وی در ادامه با اشاره به قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از سوی آمریکا، گفت : سپاه پاسداران محبوب امام(ره) و امت هستند و مردم، سپاه را فرزندان خود می دانند و بنابراین تصمیم آمریکا برای قراردادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی برگ زرین و افتخار آمیز دیگری در پرونده سپاه است، چون امام فرمود وقتی دیدید دشمنان شما از نهادی بد می گویند، نشان از تاثیرگذاری این نهاد دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری این توطئه را ناشی از تلاش های ضدا نقلاب های فراری استحاله شده دانست و گفت: آنها فهمیدند که مقابله با موضوع هسته ای، آب به سندان کوبیدن است، چون موضوع هسته ای یک موضوع ملی است، فکر کردند که بیایند با سپاه مقابله کنند، که خیلی تاثیری هم در بین مردم ندارد.

وی خطاب به آمریکایی ها گفت: این ضد انقلاب ها، با این حرف ها، دوباره شما را در باتلاق می اندازند، این عرصه هم، همانند انرژی هسته ای ، مواجه با همه ملت ایران هستید و ملت ایران هیچ گاه فرزندان انقلابی اش (سپاه) را تنها نخواهد گذاشت.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: اگر بخواهند در این عرصه هم دیوانگی کنند، به باتلاقی وارد می شوند که آمدنشان با خودشان است ولی بیرون آمدنش دیگر با آنها نیست.

خاتمی با اشاره به سالگرد ورود اولین گروه آزادگان سرفراز به میهن اسلامی، از مقاومت و استقامت آنان در دوران اسارت تجلیل کرد.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تجلیل از نقش همسران جانبازان گفت: خدمت به جانباز، عبادتی بزرگ است، مبادا با گذشت زمان، عزیزان رزمنده ما به فراموشی سپرده شوند.

به گزارش مهر، خاتمی در ادامه خواستار توجه و خدمت بیشتر نهادهای مسئول به جانبازان شیمیایی و اعصاب روان شد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حمایت غرب از رژیم پهلوی گفت: مجموعه دوران سیاه حکومت پهلوی، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان امروزی دموکراسی است، چون آنها 50 سال از یک حکومت دین ستیز و آزادی ستیز و استقلال ستیز، حمایت کردند.

خاتمی تصریح کرد: دموکراسی غربی چیزی جز استعمار نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ناکامی آمریکا همین بس که دنیا دیگر شعار دموکراسی خواهی آمریکایی ها را باور نمی کند و آن را عوام فریبی می داند.

وی در بخش پایانی سخنان خویش با اشاره به تحولات عراق و حمایت ایران از دولت مردمی نوری المالکی گفت: آمریکا رفتنی است و آنچه که می ماند ایران است .

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های اول نماز جمعه نیز با اشاره به برکات ماه شعبان گفت: ماه شعبان، مدخل ورود به ماه مبارک رمضان است و ماه مناجات با خدا است و اولیاءالله انتظار ماه شعبان را به خاطر مناجات شعبانیه می کشند.

وی با اشاره به لزوم تسلط بر نفس برای رسیدن به درجات کمال و سعادت ، گفت : سعادت انسان به این است که انسان امیر بر نفس خویش باشد و از اسارت نفس رها شود.

خاتمی در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم کنترل خشم و غیظ گفت: خشم بر دو گونه است، "خشم نامقدس "و "خشم مقدس" و خشم نامقدس، خشمی است که در آن انگیزه الهی و خدایی نباشد.

وی با تاکید بر ارزش و اهمیت اخلاقی مسئله "عفو" در آیات و احادیث اسلامی گفت: گذشت و عفو حاکمان، باعث دوام و پایداری حکومت آنان می شود و کسی که از لغرش مسلمانی بگذرد، خداوند هم در روز قیامت از لغزش او می گذرد.