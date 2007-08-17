سفر پاپ به فاطیما لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زنیت، کاردینال تارسیسکو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان در رأس هیئتی به نمایندگی از واتیکان در جشن 12 و 13 اکتبر (20 و 21 مهر ماه) همزمان با ششمین ظهور حضرت مریم بر سه کودک چوپان به پرتغال سفر می کند.

گفته می‌شود سه دختر چوپان در سنین نوجوانی روز ‪ ۱۳‬ماه مه سال ‪ ۱۹۱۷‬در این مکان موفق به زیارت حضرت مریم شدند که این امر تا 13 اکتبر همان سال در روز و ساعتی مقرر ادامه داشت.

سلف بندیکت شانزدهم به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان، از زمانی که به عنوان پاپ منصوب شد سه بار از این مکان دیدار و در سفری که درسال ۱۹۹۱ به این مکان داشت دقایقی را با خواهر لوئیسا (بازمانده سه کودکی که حضرت مریم بر وی ظاهر شد) گذراند.

کلیسای کاتولیک بعدها درشهر فاطیما زیارتگاهی ساخت که هر ساله افراد بسیاری از سراسر دنیا برای زیارت به آنجا سفر می‌کنند. بیش از دهها هزار نفر از سراسر جهان هر ساله از روز 13 می تا 13 اکتبر در مراسم گرامیداشت ظاهر شدن حضرت مریم(ع) در این مکان حضور می‌یابند.

پیش از این کاردینال آنجلو سودانو وزیر سابق امورخارجه خطاب به خبرنگاران با قطعیت گفت: روزی پاپ را در این دهکده ملاقات خواهید کرد.

وی همچنین ازتمایل پاپ برای شرکت دراین مراسم خبرداده بود که با انتشار خبر معرفی کاردینال برتونه احتمال سفر پاپ به پرتغال لغو شده به نطر می رسد.

