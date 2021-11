به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جایزه بازی‌های جدی درروزهای پنج‌شنبه و جمعه ۴ و ۵ آذرماه برگزار می‌شود.

در این مراسم برگزیدگان بر اساس آرای داوران، منتخبان این رویداد در هر سه بخش سمپوزیوم، هکاتون و جشنواره، روز جمعه ۵ آذرماه معرفی شوند.

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به‌منظور حفظ سلامت شرکت‌کنندگان و مدعوین، به‌صورت نیمه‌حضوری و تنها با حضور نماینده آثار، حامیان و داوران به میزبانی دانشگاه تهران برگزار و برای علاقه‌مندان از بستر «آپارات‌گیم» به‌صورت زنده پخش می‌شود.

این دوره که شامل سه رویداد مجزای جشنواره، هکاتون و سمپوزیوم بود، همچون ادوار گذشته با میلیون‌ها تومان جایزه و شبکه بزرگی از حامیان و همکاران، فرصتی برای مشارکت در رشد بازی‌های جدی در کشور فراهم آورد. در این دوره از رویداد، با نگاهی کلانتر نسبت به سرگرمیهای هدفمند، علاوه بر بازی‌های دیجیتال، به سایر سرگرمیهای جدی همچون بازی‌های رومیزی یا شبیه سازها توجه شده است.

با اعلام دبیرخانه این رویداد جایزه بازی‌های جدی ۱۴۰۰ در روز نخست از ساعت ۹ صبح و با ارائه ۶ سخنرانی توسط اساتید معتبر بین‌المللی آغاز می‌شود.

در این بخش پاملا کاتو مؤسس شرکت HopeLab درباره «نیازهای مسیر ساخت بازی‌های جدی برای تغییر زندگی مردم»، امیر زرکش مدیر و بنیان‌گذار شرکت «پالی‌آپ» با موضوع «The K-۱۲ Innovation Game»، «باب دو اسکوتر» طراح بازی، محقق و استاد دانشگاه نورت ایسترن با موضوع «Meaningful Play as a key ingredient of Lifelong Learning for ۱۰۰ million ۵۰+ year old players»، دکتر رابین ایسفلد مانکولد (Robin Isfold Munkvold)، دانشیار دانشگاه نورد نروژ، در حوزة فناوری اطلاعات با عنوان «Implementing Serious Games in the classroom- different pedagogical approaches» و «ترسا چن» با عنوان «Getting your Game Out There»، سخنرانی می‌کنند.

در ادامه برنامه روز نخست رویداد، ۶ منتخب بخش سمپوزیوم بازی‌های جدی در حضور داوران به ارائه مقالات شفاهی می‌پردازند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی دبیرخانه این رویداد، در روز جمعه ۵ آذرماه نیز فینال جشنواره بازی جدی سال برگزار می‌شود و ۱۰ فینالیست این بخش به ارائه بازی خود در مقابل داوران می‌پردازند و در نهایت بازی جدی سال انتخاب می‌شود.

در ادامه نیز آیین اختتامیه پنجمین دوره این رویداد از ساعت ۱۵ با حضور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان آثار، نامزدهای هر بخش، داوران و نمایندگان رسانه‌ها با معرفی برندگان و اهداء جوایز در بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به بازی‌های جدی می‌توانند از اینجا به‌صورت آنلاین در جریان همه آنچه که قرار است طی این دو روز در این رویداد مهم صنعت بازی کشور بگذرد، قرار بگیرند.

برنامه کامل برگزاری رویداد در روزهای ۴ و ۵ آذرماه نیز از اینجا قابل‌دسترسی و مشاهد است.