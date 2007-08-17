اردوهای هجرت 3 محرومیت های جامعه را کاهش می دهد

به گزارش مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی بسیج، جلال امینی رئیس آموزش وپرورش کرمانشاه با بیان اینکه در سال جاری 12 هزار نفر از دانش آموزان وجوانان بسیجی این استان در طرح اردوهای هجرت 3 بسیج سازندگی ثبت نام کرده اند خاطر نشان کرد: این تعداد از دانش آموزان و جوانان بسیجی پس از سازماندهی فعالیت خود را در عرصه های بهسازی و نوسازی مدارس، فنی و حرفه ای، عمرانی، آموزشی و پژوهشی منابع طبیعی وکشاورزی، محرومیت زدایی و بهداشت ودرمان آغاز کرده اند .

وی اشاه کرد: شرکت کنندگان در این اردوها در قالب 23 کاروان و 23 اردوگاه در استان کرمانشاه و شهرستان های تابعه استقرار یافته ومشغول به فعالیت هستند .

رئیس آموزش و پرورش کرمانشاه با بیان اینکه برگزاری اردوهای هجرت 3 در عرصه های مختلف علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی برای نسل جوان، زمینه های خودکفایی و توسعه کشور را نیز فراهم می سازد تصریح کرد: این قبیل اقدامات در از بین بردن محرومیت در جامعه بسیار موثر خواهد بود .