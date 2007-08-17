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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

70 طرح از یزد در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: استان یزد با بیش از 70 طرح سرمایه گذار در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری ایران حضور می یابد.

به گزارش مهر به نقل از شرکت توسعه گردشگری ایران، عزیز الله سیفی در خصوص این طرح ها گفت: این طرح ها همان مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوده که عبارتند از احداث هشت هتل سه و پنج ستاره ، 14 کمپینگ ، 14 مجتمع بین راهی ، 14 سرویس بهداشتی و بیش از 21 منطقه نمونه گردشگری.

وی با تاکید بر ارائه طرح های کامل برای ارائه در این همایش افزود: تاکنون اطلاعات ما در حد تبلیغات بوده ولی اگر می خواهیم در این همایش به نتیجه برسیم باید به شرکت کنندگان اطلاعات دقیق و کاربردی بدهیم .

سیفی تصریح کرد: امیدواریم در این همایش حضوری فعال داشته و شرکت کنندگان بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، با اشاره به جاذبه های مختلف فرهنگی و گردشگری در استان یزد خاطرنشان کرد: استان یزد آمادگی دارد در حاشیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری ، پذیرای مهمانان همایش بوده و قابلیتهای این استان را از نزدیک به نمایش بگذارد.

نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در ایران در سوم و چهارم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.

 

کد مطلب 535984

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