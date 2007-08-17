رئال بتیس قهرمان رقابت های چهارجانبه کارانتزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات چهارجانبه کارانتزا که شب گذشته در ورزشگاه رومن دی کارانتزا شهر کادیز اسپانیا برگزار شد، تیم فوتبال رئال بتیس موفق شد در ضربات پنالتی تیم زاراگوزا را شکست داده و قهرمان این مسابقات لقب بگیرد.

این مسابقه در پایان 90 دقیقه قانوبی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید که رودریگوئز در دقیقه 26 برای بتیس و آراگون در دقیقه 88 برای زاراگوزا گلزنی کردند.

اما در ضربات پنالتی تیم بتیس موفقتر ظاهر شد و با نتیجه 4 بر 3 برابر بربر زاراگوزا به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه 5 بر 4 این دیدار را به سود خود به پایان برده و مقام قهرمانی مسابقات چهارجانبه کارانتزا را کسب کند.

در دیدار رده بندی این مسابقات هم تیم فوتبال رئال مادرید با نتیجه 3 بر یک برابر کادیز به پیروزی دست یافت. سولدادو در دقیقه 14 از رو نقطه پنالتی، نیستلروی در دقیقه 74 و خاویر بالبو در دقیقه 90 برای رئال گلزنی کردند و انریکو در دقیقه 60 تک گل کادیز را به ثمر رساند.

همچنین در دقیقه 90 این دیدار محمد دیارا و الکساندر مدینا به علت درگیری و خشونت توسط داور مسابقه از زمین اخراج شدند.