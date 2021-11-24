بسیجیان برای دفاع از شکوه و عزت ایران اسلامی ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید نصیر حسینی ظهر چهارشنبه در اجتماع بسیجیان شهرستان بویراحمد در یاسوج افزود: در شرایطی شجره طیبه بسیج شکل گرفت که کشور ما در عرصه‌های مختلف مورد تاخت و تازه دشمن بود.

وی بیان داشت: دشمنان شرایطی را برای این ملت ایجاد کردند که سبب تحقیر ملت ایران می‌شد، ملتی که در جهان نامدار و شناخته شده بودند، مردمی که دارای تمدنی بزرگ، اندیشمند و مشهور جهانی بودند.

حسینی تصریح کرد: دشمنان، کشور ایران را در دو جنگ جهانی تحقیر کردند و در دوران پهلوی بیگانگان برای ایران تصمیم گیری می‌کردند، برای کشوری که دارای غنای فرهنگی بالا بود اما دچار یک عقب ماندگی عمیق شد.

وی افزود: کشوری ما مهد زکریای رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، حافظ سعدی و فردوسی بوده و در ابعاد فرهنگی و معنوی غنی بود اما تحقیر می‌شد و در این شرایط امام با روحیه و تفکر بسیجی وارد میدان مبارزه شد.

حسینی اظهار داشت: شجره بسیج از مساجد و هئیت های مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها شکل گرفت و کسی باور نداشت حکومتی که مورد حمایت غرب و تا دندان مسلح است توسط مردم شکست بخورد هر چند ملت ایران و امام در برابر جهان استکبار و آمریکای جنایتکار و صهیونیست بین الملل و شرق و غرب جنایتکار ایستادگی کرد.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان ایران، حمله‌های ضد ایرانی از طریق کودتا، ترور، هشت سال جنگ با تجهیز صدام برای تجزیه ایران و ساقط کردن آن را آغاز کردند زیرا نظام اسلامی در برابر تمام دنیای مستکبرین ایستادگی کرد و اگر جهان استکبار و استعمار اجازه می‌دادند همین عشایر استان برای شکست ارتش صدام کافی بود.

حسینی با بیان اینکه دشمنان از طریق شرق و غرب، جنگ مستقیم را بر علیه ملت ایران آغاز کردند، گفت: صدام شکست خورد و حامیان آنها نیز شکست خورده و آمریکا دچار عقب نشینی و شکست شدند.

امام جمعه یاسوج اظهار داشت: روحیه بسیجی سبب سرکوبی دشمن می‌شود و همانگونه که رهبر انقلاب فرموده است هزینه تسلیم بیشتر از هزینه مقاومت است و ما هشت سال جنگیدیم مبارزه کردیم شهید دادیم و جانباز تقدیم انقلاب شد اما همه آنها و ما و مهمتر خدا و انبیا و حضرت محمد (ص) به شهیدان افتخار می‌کنند و هر انسان آزاده ای به شهدا و ارزش‌های انسانی و الهی افتخار می‌کند.

حسینی افزود: بسیج، دست آورد پویا و یادگار همیشه زنده و بی نظیر امام خمینی بوده و آنچه انقلاب و نظام مقدس اسلامی را در برابر انواع تهدیدها و توطئه‌های دشمنان بیمه کرد تفکر و روحیه بسیجی در کشور است و بسیجیان دریادل آنگونه که در زمان جنگ از میهن با جان و دل دفاع کردند در شرایط اقتصادی هم همت و مسئولیت پذیری خود را در بهبود اوضاع و خدمات رسانی به جامعه نشان دهند.