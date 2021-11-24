مسئولانی که روحیه بسیجی ندارند کنار بروند

به گزارش خبرنگار مهر سردار علی استاد حسینی ظهر چهارشنبه در اجتماع بسیجیان شاهرود همزمان با هفته بسیج، با بیان اینکه روحیه بسیجی انقلاب و نظام را حفظ کرده لذا مسئولانی که روحیه بسیجی ندارند باید از صحنه کنار بروند، بیان کرد: بسیج بدون چشم داشت در این چهار دهه پشتیبان انقلاب و نظام بوده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اعضای دولت سیزدهم بسیجی هستند و لیکن باید قدردان نیروهای بسیجی بود، بیان کرد: مردم فراموش نمی‌کنند که بسیج در هشت سال دفاع مقدس و چهار دهه تاریخ انقلاب در همه عرصه‌ها از جمله سازندگی، سیل، زلزله، مواسات، کرونا، درمان، بسیجیان پیشگام بوده است.

معاون بسیج مستضعفین با بیان اینکه رمز موفقیت بسیج و بسیجیان گوش به فرمان بودن رهبر معظم انقلاب است، بیان کرد: این انقلاب به وسیله بسیجیان به دست صاحب اصلی آن، امام زمان (عج) می‌رسد چرا که امروز روحیه بسیج در جهان اسلام به خصوص عراق، فلسطین، بحرین و… جاری اسو.

استاد حسینی با بیان اینکه نیرویی به جز بسیج پیدا نمی‌شود که بدون چشمداشت، با اخلاص و همه توان پای اهداف انقلاب ایستاده باشد، افزود: بسیج برای تثبیت نظام و انقلاب و پس از آن در جنگ تحمیلی نقش بسزایی داشت.