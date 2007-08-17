هدف "سواران عشق" حذف خرافه از عزاداری سیدالشهداء (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره سواران عشق اعلام کرد املایی در این مراسم خمینی شهر را مهد تعزیه و بزرگترین جایگاه اجرای نمایش خیابانی و هدف از برگزاری سواران عشق در این شهرستان را حذف تدریجی حواشی، وهنیات و خرافات از مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) در روزهای تاسوعا و عاشورا دانست.

به گفته دبیر جشنواره، در اولین دوره برگزاری سواران عشق 350 اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که از میان آنها 230 عنوان اثر با رای بهزاد فراهانی، رحمت امینی و کمال‌الدین شفیعی به مرحله بازخوانی راه یافت.

املایی همچنین از حضور قطب‌الدین صادقی، میکاییل شهرستانی، اصغر همت، شهاب غزالی و محمدرضا رهبری در ترکیب هیئت بازبینی جشنواره یاد کرد و ادامه داد: "این اساتید از میان 60 نمایشی که به مرحله بازبینی راه یافته بود، در نهایت 10 اثر را شایسته حضور در بخش رقابت دانستند که در روز‌های جمعه و شنبه 27 و 28 مرداد اجرا خواهند شد."

فرماندار خمینی شهر در پایان با بیان این نکته که خواسته اصلی سواران عشق کوشش برای ارایه مستندات عاشورای حسینی از طریق هنر نمایش خیابانی است، اظهار امیدواری کرد ادامه دهندگان این راه، موثرتر و بهتر عمل کنند.

دکتر محمود عزیزی، مترجم، مدرس و کارگردان تئاتر نیز که به نمایندگی از هیئت داوران در افتتاحیه جشنواره سواران عشق شرکت کرده بود، این جشنواره را آغازی برای احیا و رواج نمایش تعزیه دانست و از برگزارکنندگان جشنواره خواستار استمرار آن شد.

او همچنین از سابقه و جایگاه تعزیه در خمینی شهر یاد کرد و هدف از اجرای آن را یادآوری ضرورت ظلم ستیزی و برانداختن ظالم دانست. این مترجم در ادامه به ترجمه‌اش از مجموعه آثاری که با موضوع تعزیه در فاصله قرون 16 تا ابتدای قرن 20 میلادی تالیف شده‌اند اشاره کرد و گفت: "نکته‌ای که در آرا بزرگان هنر تئاتر این دوره زمانی به چشم می‌خورد، آرزوی ایجاد تئاتری است که با دیوارها محصور نشده باشد."

عزیزی در پایان با بیان این نکته که تعزیه شکل محقق شده تئوری و آرمان‌های بزرگان تئاتر جهان است، اظهار داشت: "تعزیه هنری است برگرفته از دل مردم. مردم بوده‌اند که آن را حفظ کرده‌اند و همین مردم هستند که آن را ادامه خواهند داد."

نخستین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی سواران عشق با اجرای 10 نمایش خیابانی با موضوع عزاداری و سوگواری عاشورای حسینی در شهرهای خمینی شهر، درچه و کوشک و روستای اصغرآباد برگزار می شود.