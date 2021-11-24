  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ آذر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

پنجره مهر؛

نمایندگان حق ورود به عزل و نصب‌ها را ندارند

نمایندگان حق ورود به عزل و نصب‌ها را ندارند

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر لزوم اجرای فرامین رهبر انقلاب، گفت: رهبری به صراحت نمایندگان را از ورود به عزل و نصب ها منع کرد.

دریافت 34 MB

حجت الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران و استاندار خراسان شمالی، اظهار کرد: ما باید مبلغ سخنان رهبر انقلاب باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: آنچه رهبر انقلاب به صورت صریح بیان می‌کنند جای هیچ تفسیری ندارد.

وی افزود: رهبر انقلاب پیرامون عزل و نصب مدیران به صورت صریح بیاناتی دارند به طوری که نمایندگان حق ورود به عزل و نصب مدیران، فرمانداران و استانداران را ندارند؛ این سخن صریح رهبر انقلاب است.

حجت الاسلام نوری گفت: این بیانات رهبر انقلاب هم برای نمایندگان مسئولیت آور است و هم برای رسانه‌ها و مردم.

کد مطلب 5360141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه