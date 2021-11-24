حجت الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران و استاندار خراسان شمالی، اظهار کرد: ما باید مبلغ سخنان رهبر انقلاب باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: آنچه رهبر انقلاب به صورت صریح بیان می‌کنند جای هیچ تفسیری ندارد.

وی افزود: رهبر انقلاب پیرامون عزل و نصب مدیران به صورت صریح بیاناتی دارند به طوری که نمایندگان حق ورود به عزل و نصب مدیران، فرمانداران و استانداران را ندارند؛ این سخن صریح رهبر انقلاب است.

حجت الاسلام نوری گفت: این بیانات رهبر انقلاب هم برای نمایندگان مسئولیت آور است و هم برای رسانه‌ها و مردم.