آمریکا قصد دور کردن جوانان از دین و اسلام را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز افزود: آنان با این عمل قصد دارند که جوانان جامعه اسلامی از وقایع اطراف خود بی تفاوت باشند و بدین ترتیب از دین فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: در این مابین اعمالی مانند احیا و اعتکاف در بین تمام آلودگی ها از گناه مطهر هستند و امید است که با بر گزاری این اعمال پاکی برتمام ناپاکی ها غلبه یابد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز پاسدار گفت: در جبهه ها جهادی ها و پاساداران تلاش ها و فداکاری های زیادی کردند زیرا پاسداران در عملیات شرکت می کردند و جهادی ها با فراهم کردند راه های مناسب در جبهه ها فعال بودند که عجر همگی آنها نزد خداوند محفوظ است.