تمام بناهای کشور باید مقاوم و ماندگار ساخته شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد غرضی ظهر امروز در مراسم اختتامیه اولین همایش اماکن مقدس در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با بیان مطلب فوق افزود: جوهره هنر آن است که هنرمند بتواند بهترین قالب را برای انتقال مفاهیم الهی انتخاب کند تا هنر با معرفت و شناخت شکل گیرد و هنر بی معرفت عاری از مفاهیم عمیق الهی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: هنر ماندگار باید در خدمت مفاهیم دینی باشد تا ارزش های مغنی اسلامی و انسانی را به مخاطب و بیننده نشان دهد.

وی اظهار داشت: اگر هنرمند خودش را در مفاهیم الهی ذوب کند هنرش ماندگار می شود و این اتفاقی است که در هنر معماری حرم مطهر امام رضا(ع) افتاده است.

غرضی معماری حرم مطهر رضوی را هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ معنایی بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: وقتی زائری وارد این حریم مقدس می شود از نیازهای مادی و عالم ماده جدا و نیازهای معنوی او رشد و تعالی می یابد و این اثرات روحی نشات گرفته از فضا و معماری منحصر به فرد اسلامی این مکان است.

وی خواستار دائمی شدن دبیرخانه این همایش شد و عنوان کرد: امیدواریم تا حرم مطهر رضوی مرجع اصلی معماری اسلامی در تمام جهان شود و بتوانیم در سال های آتی فرهنگ اسلامی را در پرتوی این مضجع مقدس ترویج دهیم.

