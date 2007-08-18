دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان حفاظت محیط زیست اعتراضات خود را مبنی بر ساخت جزایر مصنوعی در امارات اعلام کرده است و این امر در حال حاضر از سوی سازمان «راپمی» که کشورهای ساحلی خلیج فارس عضو آن هستند، در حال پیگیری است .

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر نیز بخشی از مناطق این دریا در معرض آلودگی قرار دارد که به طور حتم به دنبال ساخت این جزایر علاوه بر افزایش آلودگی ها ، خشک شدن آب دریا را نیز شاهد خواهیم بود .

نبوی همچنین از بین رفتن مرجان های دریایی را نیز یکی دیگر از اثرات ساخت جزایر مصنوعی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم از طریق پیگیری مراجع بین المللی مانع ساخت این جزایر در آبهای خلیج فارس شویم.