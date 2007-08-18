دکتر قالیباف،شهردار تهران در یکی از روزهای زمستانی سال گذشته و در حاشیه جشنواره تئاتر رضوی از ساخت تئاتر شهر دوم و تالارها و سالنهای نمایش در نقاط مختلف تهران خبر داده بود و آن وعده زمستانی گویا فاصله چندانی با بهار آرزوهای اهالی تئاتر ندارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام تعیین نهایی محل انبار نفت در جنوب تهران جهت ساخت تئاتر شهر دوم در قالب مجموعه بزرگ نینوا افزود:مجموعه نینوا در زمینی به مساحت 13 هکتار شامل فضاهای مختلف فرهنگی و ورزشی است که مهمترین آنها ایجاد مجموعه ای مدرن و به روز برای تئاتر است .

وی یادآور شد:هم اکنون طرح های مجموعه کامل شده و در حال خاک برداری محل هستیم و پس از تأیید نهایی طرح عملیات ساخت سازه های آن آغاز شده و برطبق یک برنامه زمانبندی 40 ماهه آماده بهره برداری می شود.

اکبر تشکری نیا همچنین از ساخت مرکز تئاتر حرفه ای در فرهنگسرای خاوران خبر داد و خاطر نشان کرد: این مرکز شامل 5 سالن خواهد بود که مراحل ساخت آن در حال انجام است و به نظر می رسد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی ساخت 2 سالن در محل سوله های ایرانشهر را ازدیگر اقدامات شهرداری در توسعه فضاهای فرهنگی درزمینه تئاتر دانست و تصریح کرد: آنچه در این بین مهم است بهره گیری این فضاها از تکنولوژی و امکانات روز است که با مجموعه تئاتر شهر فعلی با قدمت 40 ساله اختلاف زیادی دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ضمن اشاره به ساخت مجموعه هنرهای نمایشی آیینی و سنتی در خیابان شریعتی تهران، ابراز امیدواری کرد توسعه این گونه فضاها بتواند کمبود های موجود را در سطح شهر تهران برطرف کند.