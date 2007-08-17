منکر ایرادات ترجمه هری پاتر نیستم / نباید پرسید چرا هری پاتر زود مجوز گرفت

محمد نوراللهی درباره ترجمه خود از "هری پاتر و قدیسان مرگبار" به خبرنگار مهر گفت: اصل این کتاب 607 صفحه است که من به همراه گروه مترجمان که در ابتدای کتاب هم ذکر شده به ترجمه اثر پرداختم.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این بوده که کار یکدست باشد. من نیز خیلی سعی کردم به ترجمه خانم ویدا اسلامیه نزدیک شوم. با این حال منکر ایرادات کار نیستم و می پذیرم که ترجمه گروهی دارای ایراداتی است که ترجمه واحد ندارد. اما به هرحال من یا می بایست این کار را انجام می دادم یا از آن صرف نظر می کردم. برای همین تصمیم گرفتم با همین شکل و با پذیرش ایرادات متنی، به عنوان نفر اول کار را ترجمه کرده باشم.

نوراللهی ادامه داد: معمولا خوانندگان هری پاتر مثل سینمادوستان دو دسته اند. عده ای ترجیح می دهند صبر کنند تا نسخه مطلوب به بازار بیاید و عده ای هم از سر کنجکاوی چندان به کیفیت نمی اندیشند و قصد دارند زودتر با اثر آشنا شوند. برای این عده قطعا غلط های ویرایشی و دستوری و... چندان مطرح نیست. مطمئتا خانم اسلامیه خوانندگان خود را دارد؛ همان طور که درخصوص ترجمه جلد شش هم همین اتفاقات افتاد.

وی افزود: فرض کنید شما مخاطب کتابی خاص هستید و در این حین روزنامه ای شروع می کند به پاورقی زدن همان داستان. آیا در این میان دنبال ترجمه خوب کتاب نمی روید؟ حتما می روید و این استدلال که ترجمه های ضعیف و عجله ای خوانندگان را از کار کیفی دور می کند درست نیست.

این مترجم درباره عدم پیروی ناشر از قوانین کپی رایت درباره این کتاب گفت: طبق قانون بی المللی حق با نشر تندیس یا هر ناشری است که خود را پایبند قانون می داند ولی ما قانون کپی رایت نداریم و نباید مدعی شویم. تا زمانی که عضو کپی رایت نیستیم نباید این گونه صحبت کنیم.

وی درباره روند کار ترجمه "هری پاتر و قدیسان مرگبار" خاطرنشان کرد: ما در مرحله اول در طول یک هفته جلد نخست را ترجمه کردیم و پس از پایان این کار حول روزهای 6 یا 7 مرداد کتاب به ارشاد رفت و در همین زمان جلد دوم را آغاز کردیم. با پایان این جلد مجوز جلد قبل آمده بود و جلد دوم هم روانه ارشاد شد.

این مترجم تصریح کرد: باید بگویم که نفس ارائه مجوز از سوی ارشاد در مدت زمان چند روزه فی نفسه نه تنها ایراد نیست بلکه حسن کار است و اینجا باید این سوال را داشته باشیم که چرا بقیه آثار دیر مجوز می گیرند؟ ضمن اینکه هر جلد هری پاتر هفت حدود 300 صفحه است و فردی هم که بازخوان ارشاد است با کارش آشناست و یک شبه می تواند آن را تمام کند. حدس من این است که شاید چون هری پاتر در تمام نقاط جهان عرضه شده بود ارشاد هم بدش نمی آمده که کتاب در ایران نیز خیلی زود وارد بازار کتاب شود. البته این نظر شخصی من است.

وی تاکید کرد: فکر می کنم باید این سوال را از ارشاد بپرسیم که چرا دیگر کتاب ها به این زودی مجوز نمی گیرند نه اینکه چرا هری پاتر چند روزه مجوز گرفته است؟ دیگر اینکه این اتفاقات به ناشر و ارشاد برمی گردد نه مترجم و ارشاد. از سوی دیگر هری پاتر هفت به دلیل قصه جنگی اش کمترین مشکل را داشته و ممیزی آنچنان برای آن نیاز نبوده است.