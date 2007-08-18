برنامه های فرهنگی مازندران به دور از شیوه های کلیشه ای انجام می شود

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این است که برنامه های فرهنگی را با توجه به هجمه بی امان فرهنگی غرب و رسانه های غربی به دور از شیوه های کلیشه ای برای نسل جوان که اصلی ترین هدف جامعه است، پیش برد.

وی خاطرنشان کرد: اغلب برنامه هایی که در سال جاری تعریف شده جنبه معرفتی دارد و تلاش می شود از شخصیت هایی استفاده شود که می دانند به پرسش های جوانان به ویژه در حوزه دین شناسی بدون تکلف پاسخ داده و برآنان تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: اکنون بیش از 10 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این استان در حال فعالیت هستند که امسال 23 کانون جدید نیز تشکیل و به جمع کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران می پیوندند.

امامزاده همچنین یادآور شد: از کانون های فعال که متقاضی تبدیل کانون خود به یک موسسه فرهنگی و هنری هستند نیز حمایت می کنیم و مبنای برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در این اداره کل، پژوهش است.