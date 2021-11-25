حسن صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن یکصدمین سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی، اظهار کرد: تا به امروز آن گونه که شایسته این شهید بزرگ بوده به آن پرداخته نشده است.

مدیر خانه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی گیلان به برگزاری نخستین رویداد ملی «جنگل بارانی» در رشت اشاره کرد و افزود: این رویداد با رویکرد تولید محور پیرامون شخصیت شهید میرزا کوچک جنگلی از ساعت ۹ صبح امروز آغاز و تا عصر ادامه دارد.

صمدی با اشاره به شرکت ۲۰ نفر در این رویداد ملی، گفت: این رویداد در بخش‌های کمیک موشن، نقاشی دیجیتال، موشن گرافیک، مستند مصاحبه و نماهنگ برگزار می‌شود.



وی اضافه کرد: تولید این رویداد با مشارکت مجموعه ملی روایت جهاد قرارگاه حضرت بقیه الله و مدیریت ارتباطات و روابط بین‌الملل شهرداری رشت تهیه شده و در بازه زمانی ایام شهادت میرزا کوچک جنگلی در سطح ملی منتشر می‌شود.

وی همچنین در ادامه به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای استفاده از ابزار هنر برای بیان مفاهیم ارزشی اشاره و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هنر و رسانه و هنرمندان جوان این فرصت را فراهم می‌کند تا مفاهیم ارزشمندی نظیر ایستادگی، ایثار و مقاومت نهادینه شود.

مدیر خانه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه هنرمندان گیلان توانمندی‌های بالایی دارند، افزود: هنرمندان جوان گیلان سرمایه‌های ارزشمند این استان هستند.