تهدید بیگانان هراسی در دل ملت و دولت ایران ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری در جمع نمازگزاران افزود: پاسداران و رزمندگان در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند.

وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران به یاری یاوران پارسائی که جان خود را در طبق اخلاص نهاده و با دستان باز و آغوشی گشاده پذیرای آزادگان به میهن که طلایه داران و یادگاران اصلی جنگ هستند شدند.

خطیب جمعه ساری ضمن تبریک این روز به مردان مرد و یاوران عرصه نبرد و استقامت تصریح کرد: آزادگان درجنگ، جبهه و جهاد از حضرت اباعبدالله الحسین مدد جستند.

آیت الله طبرسی با تبریک میلاد های شعبانیه، ولادت امام حسین، سجاد و زین العابدین علیه السلام را تبریک گفت و از مومنین خواست با شور و شادی خاصی میلاد این امامان معصوم را در اماکن مذهبی، مساجد و تکایا به جای اورند.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد پیروزی حماسه لبنان، از سید حسن نصرالله به عنوان مرد مقاومت، ایثار و پایمردی یاد کرد و افزود: لبنان با استقامت و شجاعت ملت مظلوم خود بر دشمن پیروز شده است.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از خطبه ها نمازگزاران را بر ضرورت خودسازی معنوی دعوت کرد و از خود سازی به عنوان مقدمه خداشناسی نام برد.



