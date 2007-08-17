جایگاه جهانی استکبار از دست رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به شکست برنامه های آمریکا در منطقه خاورمیانه و همچنین لبنان یادآورشد: پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و حنثی شدن توطئه های آمریکا در عراق و افغانستان تحقق وعده الهی در پیروزی بر استکبار است.
وی گرایش ملت های جهان در عصر حاضر را به سوی ملت ایران دانست و افزود: ملت های آزاده منطقه و جهان امروز راه و ایران را به عنوان یک راه اصولی و مبتنی بر اقتدار و عزت پذیرفته اند و در این راستا گام برمی دارند.
حجتالاسلام پور محمدی تاکید کرد: ملت ایران در سایه توکل به خدا و گام برداشتن در مسیر فرامین رهبری برهمه توطئه های غرب و آمریکا پیروز شده و نشان داده که آمریکا و اسرائیل در برابر اراده الهی کوچک و خوار هستند.
به گفته پور محمدی ملت ایران در طول 28 سال عمر نظام اسلامی ایران همواره از تهدیدات برای خود فرصت ها طلایی و مهم کسب کردند و توطئه های دشمنان را با نگرش صحیح خود به مسائل خنثی نمودند.
وزیرکشوربا اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران درمقابله با توطئه، دسیسه، آتشافروزی و فشارهای دشمنان و زورگویان گفت: هرچه استکبار برای تضعیف روحیه مردم ایران توطئه و تلاش میکند، ایمان ملت بیشتر تقویت میشود و جوانان این کشور پرشورتر به صحنه میآیند .
حجتالاسلام پور محمدی با تاکید براین مطلب که غرب همواره برای انحراف جوانان جامعه ایران به هر ابزاری متوسل شده است تاکید کرد: باید جهت تربیت با عزت و سربلند نسل جدید و تامین زندگی سالم و مولد برای جوانان، بیش از پیش تلاش شود.
وی عنوان کرد: امسال ۴۵۰هزار جوان در مراسم معنوی اعتکاف در کشور شرکت کردند که این امر نشانه آشکاری از شکست غرب در برنامه ریزی های خود در خصوص جوانان ایرانی است.
پورمحمدی با تاکید بر این مطلب که ایران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند، جایگاه و اقتدار خود را حفظ کرده و آن را ارتقا میبخشد یادآورشد: مردم ایران در طول تاریخ با فرهنگ و صاحب تمدن بزرگ و روش و منش عادلانه و متعالی بوده اند.
حجتالاسلام پور محمدی در ادامه ارائه خدمات مطلوب و در خور شان به مردم را مهم ترین اهدف دولت دانست و گفت: دولتمردان در دولت نهم خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات جامعه را در اولویت برنامه های کاری قرار داده اند.
وی افزود: دولت درجهت محقق شدن آرمانهای انقلاب و آرزوی ملت ایران، قاطع و جدی تلاش میکند.
وزیر کشور سربلندی، اقتدار و پیشرفت ایران را خواسته هر ایرانی وطن پرست عنوان و تاکید کرد: خواست ملت ایران این است که با ایمان و اقتدار در برابر دشمنان، مستکبران و زورگویان، ایستادگی کنند و در راه رسیدن به خواسته های بحق خود ذره ای عقب نشینی نکند.
حجتالاسلام پورمحمدی تلاش برای دستیابی به پیشرفت در کلیه بخش ها در کنار معنویت را از اهداف مهم ملت ایران و مسئولان عنوان کرد و یادآور شد: دولت نیز به لطف و عنایت خداوند جهت فراهمشدن زمینه و تحقق خواستههای مردم شریف ایران تلاش میکند.
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