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۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۰

معاون سازمان صمت آذربایجان‌شرقی:

یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی ۲.۳ میلیارد ریال جریمه شد

یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی ۲.۳ میلیارد ریال جریمه شد

تبریز- معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: یک واحد عمده فروش گوشت مرغ به دلیل عرضه خارج از شبکه ۲.۳ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صمت آذربایجان شرقی، یوسف پایدار با اشاره به بازرسی‌های هوشمند و استفاده از سامانه‌های نظارتی توسط این سازمان، اظهار کرد: این جریمه با تشکیل پرونده تخلفاتی به علت عرضه خارج از شبکه پنج تن گوشت مرغ به واحد متخلف مذکور تعلق گرفت.

وی گفت: همچنین برای یک واحد تولیدی در استان به دلیل گران فروشی در تولید تجهیزات کارگاهی پرونده تخلفاتی تشکیل و رأی قطعی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در حق دولت و ۲۱.۵ میلیارد ریال در حق شاکی صادر شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی کرد: اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان با استفاده از سامانه‌های جامع انبار و تجارت با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه دستگاه‌های نظارتی استانی در حال پیگیری بوده و با متخلفان وفق قوانین و مقررات به شدت برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه این سازمان و تلفن گویای ۱۲۴ ستاد خبری اعلام کنند.

کد مطلب 5360622

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