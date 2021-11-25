یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی ۲.۳ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صمت آذربایجان شرقی، یوسف پایدار با اشاره به بازرسی‌های هوشمند و استفاده از سامانه‌های نظارتی توسط این سازمان، اظهار کرد: این جریمه با تشکیل پرونده تخلفاتی به علت عرضه خارج از شبکه پنج تن گوشت مرغ به واحد متخلف مذکور تعلق گرفت.

وی گفت: همچنین برای یک واحد تولیدی در استان به دلیل گران فروشی در تولید تجهیزات کارگاهی پرونده تخلفاتی تشکیل و رأی قطعی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در حق دولت و ۲۱.۵ میلیارد ریال در حق شاکی صادر شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی کرد: اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان با استفاده از سامانه‌های جامع انبار و تجارت با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه دستگاه‌های نظارتی استانی در حال پیگیری بوده و با متخلفان وفق قوانین و مقررات به شدت برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه این سازمان و تلفن گویای ۱۲۴ ستاد خبری اعلام کنند.