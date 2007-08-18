شورای روابط اسلامی-آمریکایی ترسیم چهره تاریک از مسلمانان را تقبیح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، پرویز احمد رئیس هیئت مدیره شورای روابط اسلامی – آمریکایی در بیانیه ای گفت: تعمیم ناروا و ترکیب مؤلفه های بی ارتباط در این گزارش می تواند جامعه مسلمانان آمریکایی را به طور کل مورد سوء ظن قرار دهد.

وی افزود: در حالی نویسندگان این گزارش هر مسلمان آمریکایی را یک تروریست بالقوه می دانند که یافته های آنها هیچ راهی برای شناسایی مظنونین حقیقی ارائه نمی کند.

این گزارش پلیس نیویورک همچنین تأکید کرده است که مقاومت مسلمانان آمریکایی نسبت به تروریسم از مسلمانان اروپایی بیشتر است اما آنها نیز نسبت به پیامهای افراط گرایانه مصون نیستند.

در این گزارش 90 صفحه ای که به کاخ سفید، سازمان سیا، اف بی آی و وزارت امنیت ایالات متحده ارائه شده مسلمانان 15 تا 35 ساله را تروریست بالقوه معرفی کرده است، اما شورای روابط اسلامی – آمریکایی این گزارش را به سخره گرفت و خواستار استدلال درباره این نکته شد که چطور می تواند تغییر مثبت در رفتار را چون ترک سیگار عامل افراط گرایی دانست؟

این شورا به عنوان بزرگترین سازمان حامی حقوق مدنی مسلمانان آمریکا گفت: آیا لباس اسلامی یا ترک عادتهای بد که توسط رهبران تمام ادیان توصیه می شود را می توان به عنوان رفتاری مشکوک توصیف کرد.

احمد نسبت به واکنشهای منفی به این گزارش هشدار داد و گفت: نویسندگان این گزارش به واسطه ترویج باورهای نادرست و معرفی غیر قابل توجیه یک جامعه دینی به عنوان مظنون، به حاشیه راندن این گروه و افزایش خصومت نسبت به آنها را ترویج می کنند.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی در گزارش سال 2006 خود 25 درصد تبعیض و جرایم ناشی از انزجار را علیه مسلمانان آمریکایی گزارش کرده بود. این شورا همچنین اخیرا از مسلمانان سراسر آمریکا خواسته بود اقدامات امنیتی را به منظور حفاظت از نیایشگاه های خود از حملات خرابکارانه، آتش سوزی و حملات فیزیکی به نمازگزاران مورد بررسی قرار دهند.

این سازمان اسلامی راهبردهایی را نیز برای حفاظت از مساجد و نمازگزاران آنها توزیع کرده است که در میان آنها می توان به برقراری روابط مناسب با ساکنان اطراف مساجد، دعوت آنها به مسجد اشاره کرد.

کریستوفر دان از اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا گفت: این گزارش ممکن است مسلمانان مطیع قانون را از همکاری با مقامات دلسرد کند. تاریک جلوه دادن چهره مسلمانان می تواند میان فعالیتهای قانونی دینی و پلیس خط تمایزی رسم کند.