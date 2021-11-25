به گزارش خبرنگار مهر، حسن حمزه‌زاده ظهر روز پنجشنبه در حاشیه سفر به ایلام اظهار کرد: به همت حمیدرضا شاه‌حسینی عضو هیئت مدیره این مجمع ۵۴ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول استان ایلام احداث خواهد شد.

وی افزود: ساخت این واحدها سومین اقدام این خیر نیک اندیش پس از ساخت شیرخوارگاه حضرت علی اصغر (ع) و مدرسه استثنایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در استان است.

وی اظهار کرد: کار احداث این واحدهای مسکونی در آینده نزدیک از طریق عقد قرارداد با پیمانکار احداث و تمامی هزینه‌های ساخت آن توسط حاج حمید رضا شاه حسینی تقبل خواهد شد.

وی با اشاره به توافق این مجمع با بهزیستی کشور از دو سال گذشته مبنی بر احداث ۱۴ هزار واحد مسکونی برای افراد دارای دو عضو معلول (با این تعهد که سهم ۀورده مددجو از طرف مجمع خیرین کشور پرداخت شود)، گفت: بر اساس این توافق تاکنون سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تحویل شده است.

وی افزود: مجمع خیرین کشور از چند سال گذشته احداث سرپناه برای خانواده‌های دارای دو و سه عضو معلول را آغاز و در کنار سایر نهادهای حمایتی به ساخت و تحویل واحدهای مسکونی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی پرداخته است.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور با اشاره به این‌که حدود ۱۰ هزار خانواده مکرم و معزز دارای دو عضو معلول در کشور در نوبت دریافت خانه هستند گفت: مجمع خیرین کشور تا احداث آخرین مسکن در کنار بهزیستی این کار بر زمین مانده را ادامه خواهد داد.

وی گفت: مجمع خیرین کشور متشکل از ۳۸ بنیاد و موسسه خیریه و خیران بزرگ ملی است که اقدام‌های خیر در حوزه‌های مختلف را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های این مجمع افزود: به همت اعضا این انجمن طی ۶ سال گذشته تاکنون احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی را اغاز که از این تعداد ۲۳ هزار واحد به نیازمندان تحویل شده است.

احداث بیمارستان فوق تخصصی ام اس امام رضا (ع)

وی در ادامه به بخشی از اقدام‌های خیر نیک اندیش حاج حمیدرضا شاه حسینی اشاره کرد و گفت: این خیر تاکنون علاوه بر ایلام بزرگترین شیرخوارگاه خاورمیانه را با عنوان شبیر به همراهی جمعی از اعضای مجمع خیرین کشور در تهران و یک شیرخوارگاه نیز در لرستان احداث کرده است.

وی گفت: همچنین علاوه بر احداث دهها مدرسه توسط این خیر در مناطق مختلف کشور کار ساخت بزرگترین مرکز درمانی فوق تخصصی بیماران ام اس با نام مبارک امام رضا (ع) در تهران آغاز که تا پایان سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن حمزه‌زاده، مدیر عامل مجمع خیران کشور و حاج حمیدرضا شاه حسینی عضو هیات مدیره این مجمع و خیر سازنده شیرخوارگاه بهزیستی ایلام در سفر به این استان علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در جمع کودکان شیرخوارگاه و خانه کودک و نوجوان بهزیستی ایلام حضور و از مدرسه استثنایی شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کردند.