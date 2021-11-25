لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم برای توسعه شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزارشد، افزود: هرمزگان یک استان خدمات و تجارت محور است و گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی این استان محسوب می‌شود که در این صورت می‌طلبد خودرهای مناطق آزاد در سطح استان رفت و آمد داشته باشند.

وی ادامه داد: گسترش پوشش رفت و آمد خودروهای مناطق آزاد در جغرافیای وسیع هرمزگان، امکان ارائه خدمات بهتر به خصوص در زمینه گردشگری در این استان را فراهم می‌کند.

نماینده عالی دولت دراستان هرمزگان همچنین به مشکلات اسناد مالکیت مسکونی و کشاورزی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم، برای توسعه شهری و کسب و کارهای خرد و متوسط در هرمزگان ضروری است و در صورت حل این مساله، سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز بهتر در استان شکل می‌گیرد.

دوستی، توسعه خوشه‌های صنعتی و خدماتی و زنجیره‌های ارزش توسط صنایع در هرمزگان را از دیگر موارد مهم برای این استان برشمرد و خواستار توجه به آن شد.

وی همچنین بر لزوم تسهیل تجارت از طریق دریا و صیادی در هرمزگان تاکید کرد.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، دبیر اتاق بندرعباس و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز به بیان مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، بازرگانی، کشاورزی، معدن و سایر پرداختند.

بازدید از ازبندر شهید رجایی، مجتمع کشتی سازی، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، بازدید هوایی از مناطق زلزله زده فین بندرعباس شرکت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ونشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان از مهمترین برنامه سفر یک روز معاون اقتصادی رئیس جمهوری به هرمزگان بود.