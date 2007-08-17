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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

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تیم های صعود کننده به دور حذفی سپک تاکرا مشخص شدند

تیم های صعود کننده به دور حذفی سپک تاکرا مشخص شدند

در پایان بازیهای دور مقدماتی سپک تاکرا المپیاد ورزشی ایرانیان چهره 12 تیم صعود کننده به مرحله حذفی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جدول مسابقات دور حذفی و دوازده تیم صعود کننده به این مرحله به شرح زیر است :
گلستان - خراسان شمالی
تهران- فارس
مازندران -کرمان
آذربایجان شرقی - زنجان
گیلان - کرمانشاه
اصفهان - مرکزی

بازیهای فوق بعدازظهر امروز 26 مرداد برگزار خواهد شد تا شش تیم دور نیمه نهایی مشخص شوند و تیمها در دو گروه 3 تیمی به صورت دوره ای با یکدیگر به رویارویی خواهند پرداخت تا فینالیستهای این دوره مشخص شود.

نتایج روز پایانی مرحله مقدماتی به شرح زیر است :
گروه یک :
گلستان 2 سیستان و بلوچستان صفر ، تهران 2 لرستان 1
تیمهای صعود کننده : تیم اول : گلستان تیم دوم : تهران

گروه دو:
مازندران 2 کردستان صفر ، آذربایجان شرقی 2 بوشهر 0
تیمهای صعود کننده : تیم اول : مازندران تیم دوم :

گروه سه :
خوزستان 2 قزوین 1 ، گیلان 2 اصفهان 0
تیمهای صعود کننده : تیم اول : گیلان تیم دوم : اصفهان

گروه چهار:
کرمانشاه 2 همدان ، ایلام 2 یزد صفر ، مرکزی 2 یزد صفر ، کرمانشاه 2 ایلام صفر ، مرکزی 2 کرمانشاه صفر
تیمهای صعود کننده : تیم اول : مرکزی تیم دوم : کرمانشاه

گروه پنج :
کرمان 2 چهارمحال و بختیاری صفر ، زنجان 2 آذربایجان غربی صفر
تیمهای صعود کننده : تیم اول : زنجان تیم دوم : کرمان

گروه شش :
فارس 2 قم صفر ، خراسان شمالی 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر
تیمهای صعود کننده تیم اول : فارس تیم دوم : خراسان شمالی
خراسان شمالی 2 قم 1 ، فارس 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر

کد مطلب 536081

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