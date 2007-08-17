تیم های صعود کننده به دور حذفی سپک تاکرا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، جدول مسابقات دور حذفی و دوازده تیم صعود کننده به این مرحله به شرح زیر است :
گلستان - خراسان شمالی
تهران- فارس
مازندران -کرمان
آذربایجان شرقی - زنجان
گیلان - کرمانشاه
اصفهان - مرکزی
بازیهای فوق بعدازظهر امروز 26 مرداد برگزار خواهد شد تا شش تیم دور نیمه نهایی مشخص شوند و تیمها در دو گروه 3 تیمی به صورت دوره ای با یکدیگر به رویارویی خواهند پرداخت تا فینالیستهای این دوره مشخص شود.
نتایج روز پایانی مرحله مقدماتی به شرح زیر است :
گروه یک :
گلستان 2 سیستان و بلوچستان صفر ، تهران 2 لرستان 1
تیمهای صعود کننده : تیم اول : گلستان تیم دوم : تهران
گروه دو:
مازندران 2 کردستان صفر ، آذربایجان شرقی 2 بوشهر 0
تیمهای صعود کننده : تیم اول : مازندران تیم دوم :
گروه سه :
خوزستان 2 قزوین 1 ، گیلان 2 اصفهان 0
تیمهای صعود کننده : تیم اول : گیلان تیم دوم : اصفهان
گروه چهار:
کرمانشاه 2 همدان ، ایلام 2 یزد صفر ، مرکزی 2 یزد صفر ، کرمانشاه 2 ایلام صفر ، مرکزی 2 کرمانشاه صفر
تیمهای صعود کننده : تیم اول : مرکزی تیم دوم : کرمانشاه
گروه پنج :
کرمان 2 چهارمحال و بختیاری صفر ، زنجان 2 آذربایجان غربی صفر
تیمهای صعود کننده : تیم اول : زنجان تیم دوم : کرمان
گروه شش :
فارس 2 قم صفر ، خراسان شمالی 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر
تیمهای صعود کننده تیم اول : فارس تیم دوم : خراسان شمالی
خراسان شمالی 2 قم 1 ، فارس 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر
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