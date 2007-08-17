تیم های صعود کننده به دور حذفی سپک تاکرا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، جدول مسابقات دور حذفی و دوازده تیم صعود کننده به این مرحله به شرح زیر است :

گلستان - خراسان شمالی

تهران- فارس

مازندران -کرمان

آذربایجان شرقی - زنجان

گیلان - کرمانشاه

اصفهان - مرکزی

بازیهای فوق بعدازظهر امروز 26 مرداد برگزار خواهد شد تا شش تیم دور نیمه نهایی مشخص شوند و تیمها در دو گروه 3 تیمی به صورت دوره ای با یکدیگر به رویارویی خواهند پرداخت تا فینالیستهای این دوره مشخص شود.

نتایج روز پایانی مرحله مقدماتی به شرح زیر است :

گروه یک :

گلستان 2 سیستان و بلوچستان صفر ، تهران 2 لرستان 1

تیمهای صعود کننده : تیم اول : گلستان تیم دوم : تهران

گروه دو:

مازندران 2 کردستان صفر ، آذربایجان شرقی 2 بوشهر 0

تیمهای صعود کننده : تیم اول : مازندران تیم دوم :

گروه سه :

خوزستان 2 قزوین 1 ، گیلان 2 اصفهان 0

تیمهای صعود کننده : تیم اول : گیلان تیم دوم : اصفهان

گروه چهار:

کرمانشاه 2 همدان ، ایلام 2 یزد صفر ، مرکزی 2 یزد صفر ، کرمانشاه 2 ایلام صفر ، مرکزی 2 کرمانشاه صفر

تیمهای صعود کننده : تیم اول : مرکزی تیم دوم : کرمانشاه

گروه پنج :

کرمان 2 چهارمحال و بختیاری صفر ، زنجان 2 آذربایجان غربی صفر

تیمهای صعود کننده : تیم اول : زنجان تیم دوم : کرمان

گروه شش :

فارس 2 قم صفر ، خراسان شمالی 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر

تیمهای صعود کننده تیم اول : فارس تیم دوم : خراسان شمالی

خراسان شمالی 2 قم 1 ، فارس 2 کهگیلویه و بویراحمد صفر