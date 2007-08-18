همایش "نیایش؛ ضرورت زندگی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره پیام پیامبر همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) تا نیمه شعبان، ولادت منجی عالم بشریت برگزار می شود و بخش مجموعه نشستهای تخصصی این جشنواره با حضور کارشناسان و فعالان قرآنی به مباحث روز در ارتباط با قرآن و عترت اختصاص یافته است.



همایش نیایش ضرورت زندگی یکی از برنامه های جشنواره پیام پیامبر است که به منظور شناسایی، معرفی و تجلیل و تکریم از آثار برتر نیایشی کشور برگزار می شود، در کنار تکریم از برترین های این عرصه، همایشی نیز به منظور طرح مباحث و دیدگاه های هنرمندان، نویسندگان و فعالان عرصه نیایش اجرا می شود.



در این همایش ، چهار کمیته کاری برای پیشبرد اهداف تشکیل شده که شامل کمیته علمی، هنری، اجرایی و اطلاع رسانی است.



بخش های هنری این همایش امروز شنبه 27 مرداد ماه در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر برگزار می شود که شامل نمایش آثار برتر عکاسی با موضوع نیایش ، نمایش فیلم سینمایی با موضوع نیایش و اجرای موسیقی آیینی خواهد بود.



همزمان با برگزاری همایش ، پنج جلد کتاب با موضوعات کتابشناسی توصیفی نیایش، نیایش های برگزیده در نثر فارسی از تمامی ادیان، نیایش های برگزیده در نظم فارسی و نیایش از دیدگاه اندیشمندان به چاپ می رسد.

