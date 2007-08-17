علی آبادی فردا به ارمنستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ، مهندس محمدعلی آبادی در جریان سفر دو روزه خود به ارمنستان ، ضمن حضور در مراسم افتتاحیه بازیهای ارامنه جهان، با مسوولان ورزش ارمنستان و دیگر مقامهای ارشد این کشور دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

در بازیهای ورزشی ارامنه جهان، کاروان ورزشی ارامنه جمهوری اسلامی ایران نیز در عرصه رقابت ها حاضر است.

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