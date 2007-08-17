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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۳

امیل لحود :

بحران سیاسی لبنان فقط بدست خود لبنانی ها قابل حل است

بحران سیاسی لبنان فقط بدست خود لبنانی ها قابل حل است

رئیس جمهوری لبنان امروز اعلام کرد که بحران سیاسی این کشور فقط بدست خود لبنانی ها قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، امیل لحود خاطرنشان کرد : راه حلهای موقتی و مطرح شده از سوی کشورهای خارجی با هرگونه تغییر در عرصه سیاسی کشور و ائتلافات دولتی از بین خواهد رفت.

رئیس جمهور لبنان در ادامه از رهبران سیاسی این کشور خواست که برای نزدیک کردن دیدگاههای جریانهای موافق و مخالف دولت فؤاد سنیوره تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه جریانهای لبنانی باید از همبستگی موجود میان مردم و گروههای لبنانی در جریان جنگ 33 روزه الهام بگیرند، تاکید کرد که از سرگیری گفتگوهای داخلی تنها راه برون رفت از بحران سیاسی لبنان است.

کد مطلب 536089

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