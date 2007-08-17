بحران سیاسی لبنان فقط بدست خود لبنانی ها قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، امیل لحود خاطرنشان کرد : راه حلهای موقتی و مطرح شده از سوی کشورهای خارجی با هرگونه تغییر در عرصه سیاسی کشور و ائتلافات دولتی از بین خواهد رفت.

رئیس جمهور لبنان در ادامه از رهبران سیاسی این کشور خواست که برای نزدیک کردن دیدگاههای جریانهای موافق و مخالف دولت فؤاد سنیوره تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه جریانهای لبنانی باید از همبستگی موجود میان مردم و گروههای لبنانی در جریان جنگ 33 روزه الهام بگیرند، تاکید کرد که از سرگیری گفتگوهای داخلی تنها راه برون رفت از بحران سیاسی لبنان است.