نقش مناقصه در جلوگیری از مفاسد اقتصادی در کرج بررسی می شود

معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با هدف ایجاد فضای تبادل اندیشه برای رسیدن به رشد اقتصاد ملی با اجرای صحیح مناقصات، شناخت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با اجرای مناقصات، شناخت راه کارها و تاثیرات آن در ایجاد اشتغال زایی با انتخاب و دقت مضاعف در اجرای مناقصات، تعامل بین شرکت های دولتی و خصوصی، تاثیر این قانون در تولیدات داخلی و صنایع کشور، افزایش سطح کیفی محصولات، تاثیر مناقصه در رشد شرکت های خصوصی و ایجاد فضایی برای رقابت های سالم برگزار می شود.

اصغر نصیری افزود: اصلی ترین محورهای این همایش، شناسایی و درک چالش های پیش رو در انجام بهینه مناقصات، متدولوژی شرکت در مناقصه، ایجاد مدل در جهت شایسته گزینی در مناقصات، روانشناسی اقتصاد و امنیت مالی و اجتماعی مناقصات و ... است.

وی یادآور شد: این همایش از سوی شهرداری کرج، معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری، نشریه تخصصی مناقصه و گروهی از ادارات دولتی و خصوصی در تاریخ 14 و 15 شهریورماه در سالن همایش باشگاه میلاد برگزار می شود.

نصیری از کارشناسان، مدیران حقوقی و قردادی، مدیران پشتیبانی و خدماتی، اندیشمندان اقتصادی، اعضاهای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و دیگران مسئولان مرتبط خواست مقالات و راهکارهای اجرایی خود رابه نشانی تهران، خیابان دکترشریعتی، بین بهار و شیراز، کوچه دکتر شکوری، پلاک یک، طبقه سوم، واحد 9 ارسال کنند.