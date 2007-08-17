  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۷

اسماعیل هنیه:

حماس مسئول محاصره نوارغزه نیست / آمریکا و اسرائیل جنگ گسترده ای را علیه ملت فلسطین آغاز کرده اند

حماس مسئول محاصره نوارغزه نیست / آمریکا و اسرائیل جنگ گسترده ای را علیه ملت فلسطین آغاز کرده اند

اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین در خطبه های نماز جمعه گفت که آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی گروههای فلسطینی مسئول محاصره نوارغزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین تصریح کرد : امروز جنگ گسترده ای بر ضد ملت فلسطین به ویژه اهالی نوارغزه آغاز شده است و متاسفانه موضع برخی گروههای فلسطینی و همکاری آنان با اسرائیل و آمریکا منجر به بسته شدن گذرگاهها و عدم واردات مواد خام و اولیه تولیدات داخلی به نوارغزه شده است.

هنیه این مسئله را که کنترل حماس بر نوارغزه علت اصلی محاصره نوارغزه است تکذیب و اعلام کرد: مشکل اصلی از جانب ما نیست، بلکه مشکل کسانی هستند که تصمیم می گیرند گذرگاههای نوارغزه بازگشایی نشوند.

کد مطلب 536113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها