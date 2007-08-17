حماس مسئول محاصره نوارغزه نیست / آمریکا و اسرائیل جنگ گسترده ای را علیه ملت فلسطین آغاز کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین تصریح کرد : امروز جنگ گسترده ای بر ضد ملت فلسطین به ویژه اهالی نوارغزه آغاز شده است و متاسفانه موضع برخی گروههای فلسطینی و همکاری آنان با اسرائیل و آمریکا منجر به بسته شدن گذرگاهها و عدم واردات مواد خام و اولیه تولیدات داخلی به نوارغزه شده است.

هنیه این مسئله را که کنترل حماس بر نوارغزه علت اصلی محاصره نوارغزه است تکذیب و اعلام کرد: مشکل اصلی از جانب ما نیست، بلکه مشکل کسانی هستند که تصمیم می گیرند گذرگاههای نوارغزه بازگشایی نشوند.