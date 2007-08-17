هجوم ارتش آمریکا به یک مسجد در بغداد / بازداشت 82 فرد مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، نظامیان ارتش آمریکا در درگیری با افراد مسلح در منطقه الطارمیه واقع در شمال بغداد یک مسجد در این منطقه را هدف حمله خود قرار دادند.

به ادعای ارتش آمریکا بعد از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه شورشیان مسلح در شمال بغداد، این افراد فرار کرده و در این مسجد پناه گرفتند که نظامیان آمریکا نا گزیر به هجوم به مسجد شدند.

بر اثر تهاجم ارتش آمریکا سقف این مسجد تخریب شد. در این درگیری همچنین یک نظامی آمریکایی کشته شد.

ارتش آمریکا در این درگیری 20 تن از افراد مسلح را بازداشت کرد.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه شورجه واقع در بغداد هفت عراقی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق در درگیری با افراد مسلح در استانهای الانبار و دیالی 20 فرد مسلح را کشته و 82 تن دیگر را بازداشت کردند.