  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۴۵

/ آخرین تحولات امنیتی عراق /

هجوم ارتش آمریکا به یک مسجد در بغداد / بازداشت 82 فرد مظنون

هجوم ارتش آمریکا به یک مسجد در بغداد / بازداشت 82 فرد مظنون

یورش ارتش آمریکا به مسجدی در بغداد و بازداشت 82 فرد مظنون در استانهای الانبار و دیالی از جمله تحولات امنیتی امروز عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، نظامیان ارتش آمریکا در درگیری با افراد مسلح در منطقه الطارمیه واقع در شمال بغداد یک مسجد در این منطقه را هدف حمله خود قرار دادند.

به ادعای ارتش آمریکا بعد از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه شورشیان مسلح در شمال بغداد، این افراد فرار کرده و در این مسجد پناه گرفتند که نظامیان آمریکا نا گزیر به هجوم به مسجد شدند. 

بر اثر تهاجم ارتش آمریکا سقف این مسجد تخریب شد. در این درگیری همچنین یک نظامی آمریکایی کشته شد.

ارتش آمریکا در این درگیری 20 تن از افراد مسلح را بازداشت کرد.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه شورجه واقع در بغداد هفت عراقی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق در درگیری با افراد مسلح در استانهای الانبار و دیالی 20 فرد مسلح را کشته و 82 تن دیگر را بازداشت کردند.

کد مطلب 536118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها