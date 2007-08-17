طالبانی بر پیشبرد روند آشتی ملی در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز یک هیئت نظامی آمریکایی را در بغداد به حضور پذیرفت.

ریاست این هیئت نظامی را جیمز جونز رئیس کمیته مستقل کنگره آمریکا برای ارزیابی عملکرد نیروهای امنیتی عراق بر عهده دارد.

در این دیدار آخرین تحولات عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه کردستان و دیگر مناطق عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طالبانی در این دیدارخاطرنشان کرد : اگر بتوانیم تروریسم را از بین ببریم و طرح آشتی ملی را درعراق محقق کنیم خواهیم توانست گامی به جلو برداریم به ویژه اینکه عراق (از لحاظ منابع طبیعی) کشوری غنی به شمار می رود و می تواند معادلات خاورمیانه را تغییر داده و نقش مهمی در تثبیت روند دمکراسی در منطقه ایفا کند.

گفتنی است که طالبانی چند روز پیش نیز در بیانیه ای از جونز خواسته بود که آمریکا روند آموزش نیروهای امنیتی عراق را سرعت بخشد.