پیروزی استقلال در نخستین گام / حجازی نیمه مربیان را از کریمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدارهفته اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 15/19 دقیقه امروز بین تیم های استقلال تهران و استقلال اهواز با قضاوت محمود رفیعی و در حضور 55 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان ناصر حجازی موفق شدند به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند.

در این دیدار ابتدا تیم فوتبال استقلال تهران در دقیقه 18 روی ارسال محمد نوازی از جناح چپ و ضربه سر امیرحسین صادقی به گل اول این دیدار دست یافت اما روح الله بیگدلی در دقیقه 21 و در حرکت تکنیکی بسیار زیبا گل تساوی تیم میهمان را به ثمر رساند.

در دقیقه اول وقت های تلف شده نیمه اول روی پاس زیبای میلاد میداودی، رضا طاهری در موقعیت تک به تک قرار گرفت و پس از دریبل وحید طالب لو گل دوم استقلال اهواز را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری 2 بر1 استقلال اهواز به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم که به نیمه مربیان شهرت دارد ناصر حجازی دو تعویض خوب و موثر انجام داد و جباری و سان جان ناآماده را بیرون کشید و با به میدان فرستادن پژمان منتظری و امید روانخواه جان تازه ای به تیمش داد.

استقلال در دقیه 49 توسط آرش برهانی بازی را به تساوی کشاند و در دقیقه 74 نیز میثم منیعی سومین گل شاگردان ناصر حجازی را وارد دروازه استقلال اهواز کرد تا این تیم در نخستین دیدار خانگی خود به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کند.