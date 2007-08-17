برترین های مسابقات کاراته معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در دوبخش کاتا و کومیته(در هفت وزن) برگزار شد که در پایان نتایج ذیل به دست آمد:

کاتا:

علی مردانی(اصفهان) مدال طلا

فرزاد حقیقی (تهران) مدال نقره

حامد ابراهیمی (گیلان) و حسن سیفی ( بوشهر)، مدال نقره

کومیته:

وزن 55- کیلوگرم :

۱-حمید صفری زاده (هرمزگان ) مدال طلا

2- فرزاد آقاعلی (اصفهان) ، مدال نقره

3- رسول زینعلی(فارس)و حمیدرضا فرهادی(کرمانشاه ) مشترکا برنز

وزن60 کیلوگرم :

۱-حسین سمندر(تهران ) ، مدال طلا

۲-عزت غلامی( آذربایجان غربی ) مدال نقره

۳-امیرمهدی زاده (قم )و هادی صادقی(آذربایجان شرقی) مشترکا برنز

وزن 65 کیلوگرم :

۱-ابراهیم حسن بیگی( تهران) مدال طلا

۲-علی ایزدی (خراسان شمالی) مدال نقره

۳-حامدزیکساری( گیلان)و صفا راهزانی( مرکزی) مشترکا برنز

وزن 70 کیلوگرم :

۱-سعید احمدی (کرمانشاه )مدال طلا

۲-مرتضی شفاهی( تهران )مدال برنز

۳-سعید حسنی پور (گیلان ) ومحمدرضا میرزایی (قم) مشترکا برنز

وزن 75 کیلوگرم :

۱-احسان حیدری ( کرمانشاه ) مدال طلا

۲-کیوان ارزن زرین (زنجان ) مدال نقره

۳-علی پارسا (هرمزگان ) و مسعود حبیبی( تهران )مشترکا برنز

وزن 80- کیلوگرم :

۱-ذبیح اله پور شیب ( ایلام )، مدال طلا

۲-حمیدرضامقدم ( قزوین ) ، مدال نقره

۳-هادی داودآبادی ( قم ) و حامد فرجی( مازندران ) ، مشترکا برنز

وزن 80+ کیلوگرم :

۱-مهدی موسوی پور( قم) ، مدال طلا

۲-دانیال قره ویسی(کرمانشاه) ، مدال نقره

۳-میثم مهدی قلی زاده( آذربایجان غربی) و پژمان شهریور( فارس)مشترکا برنز