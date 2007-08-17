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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۲۹

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برترین های مسابقات کاراته معرفی شدند

برترین های مسابقات کاراته معرفی شدند

مسابقات کاراته مردان نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 30 استان از امروز جمعه در سالن 6 هزار نفری امام خمینی(ره) مجموعه انقلاب زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در دوبخش کاتا و کومیته(در هفت وزن) برگزار شد که در پایان نتایج ذیل به دست آمد:
کاتا:
علی مردانی(اصفهان) مدال طلا
فرزاد حقیقی (تهران) مدال نقره
حامد ابراهیمی (گیلان) و حسن سیفی ( بوشهر)، مدال نقره

کومیته:
وزن 55- کیلوگرم :
۱-حمید صفری زاده (هرمزگان ) مدال طلا
2- فرزاد آقاعلی (اصفهان) ، مدال نقره
3- رسول زینعلی(فارس)و حمیدرضا فرهادی(کرمانشاه ) مشترکا برنز

وزن60 کیلوگرم :
۱-حسین سمندر(تهران ) ، مدال طلا
۲-عزت غلامی( آذربایجان غربی ) مدال نقره
۳-امیرمهدی زاده (قم )و هادی صادقی(آذربایجان شرقی) مشترکا برنز

وزن 65 کیلوگرم :
۱-ابراهیم حسن بیگی( تهران) مدال طلا
۲-علی ایزدی (خراسان شمالی) مدال نقره
۳-حامدزیکساری( گیلان)و صفا راهزانی( مرکزی) مشترکا برنز

وزن 70 کیلوگرم :
۱-سعید احمدی (کرمانشاه )مدال طلا
۲-مرتضی شفاهی( تهران )مدال برنز
۳-سعید حسنی پور (گیلان ) ومحمدرضا میرزایی (قم) مشترکا برنز

وزن 75 کیلوگرم :
۱-احسان حیدری ( کرمانشاه ) مدال طلا
۲-کیوان ارزن زرین (زنجان ) مدال نقره
۳-علی پارسا (هرمزگان ) و مسعود حبیبی( تهران )مشترکا برنز

وزن 80- کیلوگرم :
۱-ذبیح اله پور شیب ( ایلام )، مدال طلا
۲-حمیدرضامقدم ( قزوین ) ، مدال نقره
۳-هادی داودآبادی ( قم ) و حامد فرجی( مازندران ) ، مشترکا برنز

وزن 80+ کیلوگرم :
۱-مهدی موسوی پور( قم) ، مدال طلا
۲-دانیال قره ویسی(کرمانشاه) ، مدال نقره
۳-میثم مهدی قلی زاده( آذربایجان غربی) و پژمان شهریور( فارس)مشترکا برنز

کد مطلب 536139

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