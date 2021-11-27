علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت آب و هوا خراسان شمالی طی هفته جاری پرداخت و اظهار کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته، جوی نسبتاً پایداری را تا اواسط هفته در استان شاهد خواهیم بود.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: طی این مدت پدیده غالب در برخی ساعات افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما تا صبح چهار شنبه را نیز پیش بینی کرده‌ایم.

گلرخ تصریح کرد: روز گذشته کوسه با کمینه دما منفی ۳ و اسماعیل آباد با بیشینه دما ۱۸ درجه سرد و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

وی در انتها گفت: دمای بجنورد نیز طی روزهای آتی در گرم‌ترین ساعات روز بین ۱۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد متغیر است.