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۶ آذر ۱۴۰۰، ۸:۱۵

تا اواسط هفته؛

جو پایدار بر خراسان شمالی مستقر است/ افزایش ۵ درجه‌ای دما

جو پایدار بر خراسان شمالی مستقر است/ افزایش ۵ درجه‌ای دما

بجنورد- سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی خراسان شمالی از استقرار جو پایدار تا اواسط هفته در استان خبر داد و گفت: افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما تا صبح چهار شنبه نیز پیش بینی شده است.

علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت آب و هوا خراسان شمالی طی هفته جاری پرداخت و اظهار کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته، جوی نسبتاً پایداری را تا اواسط هفته در استان شاهد خواهیم بود.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: طی این مدت پدیده غالب در برخی ساعات افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما تا صبح چهار شنبه را نیز پیش بینی کرده‌ایم.

گلرخ تصریح کرد: روز گذشته کوسه با کمینه دما منفی ۳ و اسماعیل آباد با بیشینه دما ۱۸ درجه سرد و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

وی در انتها گفت: دمای بجنورد نیز طی روزهای آتی در گرم‌ترین ساعات روز بین ۱۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد متغیر است.

کد مطلب 5361445

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