۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

دو هزار چاه آب غیر مجاز در استان مرکزی شناسایی شده است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر آب منطقه ای استان مرکزی از شناسایی دو هزار و 242 چاه آب غیر مجاز در استان مرکزی خبر داد.

آیت شجاعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد چاه با 419 ممیز و 532 میلیون متر مکعب تخلیه در استان شناسایی شدند.

 

وی با اشاره به این که بیشتر این چاه ها مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: دو هزار و 197 چاه غیر مجاز در بخش کشاورزی و 32 چاه مربوط به بخش صنعت استان است.

 

شجاعی زاده خاطرنشان کرد: به تفکیک شهرستان، بیشترین چاه های غیر مجاز در بخش کشاورزی متعلق به شهرهای  اراک با 684 چاه، ساوه  با 227 و شهرستان شازند با 397 چاه است.

 

این مسئول، بیشترین چاه های غیر مجاز در بخش صنعت را مربوط به شهرهای اراک، کمیجان و ساوه خواند و یادآور شد: در اراک 10 چاه در کمیجان پنج و در ساوه چهار چاه غیر مجاز صنعتی شناسایی شده است.

 

شجاعی ادامه داد: این چاه های غیر مجاز، بسترهای  زیر زمینی آب استان را تهدید می کنند و این امر به سرعت و با جدیت از سوی مسئولان در حال پیگیری است.

 

به گفته وی در حال حاضر 51 چاه غیر مجاز برای ییگیری قضایی معرفی شده و 23 چاه  امسال مسدود شدند. همچنین برای 338 مورد احکام قضایی صادر شده است.

