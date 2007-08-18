دو هزار چاه آب غیر مجاز در استان مرکزی شناسایی شده است

آیت شجاعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد چاه با 419 ممیز و 532 میلیون متر مکعب تخلیه در استان شناسایی شدند.

وی با اشاره به این که بیشتر این چاه ها مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: دو هزار و 197 چاه غیر مجاز در بخش کشاورزی و 32 چاه مربوط به بخش صنعت استان است.

شجاعی زاده خاطرنشان کرد: به تفکیک شهرستان، بیشترین چاه های غیر مجاز در بخش کشاورزی متعلق به شهرهای اراک با 684 چاه، ساوه با 227 و شهرستان شازند با 397 چاه است.

این مسئول، بیشترین چاه های غیر مجاز در بخش صنعت را مربوط به شهرهای اراک، کمیجان و ساوه خواند و یادآور شد: در اراک 10 چاه در کمیجان پنج و در ساوه چهار چاه غیر مجاز صنعتی شناسایی شده است.

شجاعی ادامه داد: این چاه های غیر مجاز، بسترهای زیر زمینی آب استان را تهدید می کنند و این امر به سرعت و با جدیت از سوی مسئولان در حال پیگیری است.

به گفته وی در حال حاضر 51 چاه غیر مجاز برای ییگیری قضایی معرفی شده و 23 چاه امسال مسدود شدند. همچنین برای 338 مورد احکام قضایی صادر شده است.