مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رئیس قوه قضائیه : دیدارهای مردمی حاشیه امن را از قضات گرفت

دادستان کل کشور: ملاک بررسی صلاحیت ها، حال افراد استَ

توسط کاخ سفید صورت گرفت؛ تکذیب بررسی طرح حمله به ایران َ



آرمان:

الهام : دولت حساب مخفی ندارد

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به نیم میلیارد دلار رسید

احمدی نژاد: سرمایه گذاری مشترک با چین تا سقف 200 میلیارد دلار



اعتماد:

سران حزبی کشور نگرانی خود را از نحوه بررسی صلاحیت ها اعلام کردند، همایش خانه احزاب تبدیل به مناظره انتخاباتی شد

ادامه واکنش ها به تصمیم آمریکا، مخالفت اروپا با تصمیم آمریکا درباره سپاه

سخنگوی فراکسیون اقلیت اعلام کرد: سه شرط انتخاباتی اصلاح طلبان



اعتماد ملی :

تحرک سیاسی احزاب برای انتخابات مجلس هشتم

سلامتی در کنگره مجاهدین انقلاب: اصلاح طلبان از سهم خواهی در انتخابات بپرهیزند

مخالفت مجمع با ارسال لایحه اصل 44 به مجلس َ



ایران :

صاحبنظران درباره جریان جدید انتقاد از دولت نظر می دهند، گشایش باب جدید در نقد دولت

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: سهمیه بنزین برای سفر در راه است

رئیس جمهور: پیمان شانگهای ، مانعی در برابر نظام سلطه است



ابرار:

آیت الله صانعی : بدبینی به اسلام به خاطر خطای عده ای در قول و عملشان است

یک نماینده : دولت نباید ساختارهای شکل گرفته اداری را به هم بریزد

هلند ، میزبان دادگاه ترور حریری



ابتکار:

صفوی: نیروهای فرامنطقه ای هنوز سپاه را نشناخته اند، واکنش سپاه به تصمیم کاخ سفید

سقوط آزاد بازارهای مالی جهان

جزئیات استخدام 10 هزار نفر در آموزش و پرورش



اسرار:

آیت الله دری نجف آبادی: احزاب برای مجلس باید چهره های لایق دلسوز و قابل اعتماد معرفی کنند

وزیرکشور: احزاب کانون تعاملات و داد و ستدهای ذهنی هستند

سید هادی خامنه ای : باید از سوی اصلاح طلبان تلاش منظم شود تا فضا به نفع اندیشه امام و اصلاحات تغییر یابد



پول:

بانک جهانی اعلام کرد: در آمد یک میلیارد دلاری ایران از صادرات نیروی کار

مدیران آژانس ها: افزایش واقعی بلیت هواپیما 12 درصد است نه 17 درصد

رئیس جمهور دستور داد: توقف آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی َ



تهران امروز:

روسیه، چین و ایران درباره دخالت واشنگتن هشدار دادند، مثلث شانگهای علیه آمریکا

همه بانک ها حساب قرض الحسنه طلا افتتاح می کنند

بانک مرکزی صادر کرد: آزادی تعیین نرخ سود تسهیلات در مناطق آزاد



جام جم:

نیروی انتظامی در پی مشمولان غایب و سربازان فراری

رحیم صفوی: سپاه پاسداران قدرت بزرگ دفاعی خاورمیانه است

3 میلیون بیمار دیابتی 7500 میلیارد تومان هزینه



جوان:

پیام جدی سازمان شانگهای آمریکا باید از آسیای مرکزی خارج شود

رحیم صفوی: سپاه بزرگترین قدرت دفاعی خاورمیانه است

سرقت اسناد مهم تاریخ دفاع مقدس در خرمشهر



جمهوری اسلامی:

هشدار سران اجلاس شانگهای در مورد سیاستهای تجاوز کارانه آمریکا

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : موشکهای ساحل به دریای ایران ، خلیج فارس و دریای عمان را پوشش داده اند

ائتلاف بزرگ 4 حزب عمده شیعه و کرد در عراق



خراسان:

هشدار روسای جمهور ایران ، چین و روسیه به آمریکا در اجلاس شانگهای

توضیح الهام درباره تصمیم دولت برای محدود کردن ازاواج مجدد

در واکنش به اظهارات عضو شورای نگهبان ، دادستان کل کشور : صلاحیت کاندیداها باید بر اساس وضعیت فعلی آنها مورد بررسی قرار گیرد



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: حبس زدایی سیاستی اصولی دردستگاه قضایی

حداد عادل: سرگذشت آزادگان بخش درخشانی از تاریخ جنگ است

عضو شورای فرماندهی حزب الله: مقاومت اسلامی نشات گرفته از امام خمینی و آیت الله خامنه ای است



حیات نو:

مسئولان دولت نهم به همایش فصلی خانه احزاب آمدند، وزیر کشور : دخل و تصرفی در آرا نمی شود

سید هادی خامنه ای : اصلاح طلبان بر تلاش های کلاسیک و منظم بیافزایند

به رغم فشار آمریکا صورت می گیرد، علاقه اروپا برای همکاری در حوزه انرژی با ایران



خبر:

رئیس جمهور: سپر موشکی آمریکا، آسیا را تهدید می کند

24 اسفند اخذ رای 25 اسفند اعلام نتایج

فرمانده کل سپاه پاسداران اسلامی : موشک های ساحلی به دریای ایران خلیج فارس و دریای عمان را پوشش داده اند



دنیای اقتصاد:

پس لرزه های ریزش بورس آمریکا به شرق آسیا رسید، بزرگترین سقوط بازارها در قرن 21

تعلیق آزاد سازی بازار پتروشیمی



سرمایه:

دخل وخرج احزاب ایران شفاف نیست، بودجه های خاکستری احزاب

توقف آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی با دستور رئیس جمهور

بانک جهانی : نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی درا یران



سیاست روز:

سردار صفوی: ناوگان بیگانگان در تیررس موشک های سپاه

در نشست بیشکک صورت گرفت؛ تاکید اعضای شانگ های بر مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا

درخواست مجدد " الیوراستون" برای ساخت فیلم مستندی درباره احمدی نژاد؛ رئیس جمهور: اولویت با فیلمسازان ایرانی است



صدای عدالت:

در یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شد: زمینه اجتماعی مناسب پیروزی اصلاح طلبان است

مدیر حوزه علمیه شیراز: حاکم نابلد به اندازه حاکم ثروت اندوز در فقر جامعه تاثیر دارد

خادم: انتقاد از لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنَ



عصر اقتصاد:

رئیس جمهور شناور سازی قیمت محصولات پتروشیمی را متوقف کرد

محمد بخارایی: امسال 10 هزار خودروی ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی می شود

سرپرست وزارت صنایع و معادن: برای تغییر معاونان وزارتخانه برنامه ای در نظر گرفته نشده است



قیام:

احمدی نژاد اجلاس شانگهای را موفقیت آمیز خواند، ترک روسیه بدون دیدار با پوتین

رئیس خبرگان تا نیمه شهریور انتخای می شود

هاشمی شاهرودی : دیدارهای مردمی حاشیه امن را از قضات گرفته است



کاروکارگر:

تحلیل تلویزیون مرکزی چین از اتهامات بی اساس آمریکا علیه سپاه پاسداران ، واشنگتن از مواجهه با ایران ناتوان است

احمدی نژاد: همکاری کشورهای عضو پیمان شانگهای مانعی در مقابل نظام سلطه است

صفوی: قدرت بازدارندگی سپاه برای دشمنان قابل پیش بینی نیست



کارگزاران:

غلامحسین کرباسچی: دیدگاه کارگزاران نگاه غالب کشور است

با وجود نامه نگاری نمایندگان یزد به رئیس جمهور: بلاتکلیفی در انتخاب استاندارد یزد ادامه دارد

نمایندگان همه طیف های اصلاح طلبان در یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب حضور یافتند، کنگره ای برای ائتلاف اصلاح طلبان



کیهان:

ارزیابی صاحب نظران از نتایج اجلاس بیشکک ،نشست سران شانگهای صف آرایی شرق در برابر ناتو

احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی قوت گرفت

فرمانده کل سپاه : آمریکا در آینده ضربات سنگین تری از سپاه خواهد خورد



همبستگی:

در کنگره یازدهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی عنوان شد: عملکرد دولت نهم در بوته نقد

وزیر دادگستری: هدف دولت قانونمند کردن ازدواج مجدد است

شرایط استخدام 10 هزار نفر در آموزش و پرورش



همشهری:

آمادگی 4 شرکت نفتی اروپا برای سرمایه گذاری در ایران

تعامل دستگاه قضایی با شهرداری برای حفظ حریم پایتخت، کاهش تخلفات ساخت وساز در تهران

فرمانده کل سپاه خبر داد: خلیج فارس ، زیر پوشش موشک های ایران



هدف واقتصاد:

شرایط همواتر شد، پایان طهماسبی ، آغاز ادغام خودروسازها

سعیدی کیا: مجوز واردات آهن آلات و افزایش تولید سیمان صادر شد

هشدار به یانکی ها، احمدی نژاد: ایران آماده گسترش همکاری با شانگهای است