جانشین معاون وزیر کشور: هویت نسل جوان به مرز بحران رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد باقر ذوالقدر در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اجتماعی و بانوان استانداری های سراسر کشور در محل مجتمع تفریحی توریستی وزارت کشور در ساری اظهار داشت : در جوامع به دلیل الهام پذیری از ارزش های غیر دینی شاهد چنین خلاهائی شده است.

وی خاطر نشان کرد : پرداختن به مسائل اجتماعی و به سامان رساندن امور اجتماع به طور خاص و ارتقاء و اعتلای امنیت اجتماعی مهم است.

به گفته ذوالقدر، اعتلا، ارتقاء و سلامت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی یک فعالیت فرابخشی و فرا سازمانی است.

وی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی مدیریت امور اجتماعی به عهده وزارت کشور است تصریح کرد : مسئولیت این امور به عهده وزارت کشور نمی باشد.

این مسئول اذعان داشت: چشم اندازی در مورد عارضه اجتماعی وجود ندارد و راهبرد اجتماعی به عنوان اولین مرحله تعیین چشم انداز شناخت عارضه اجتماعی است.

وی با تاکید بر شناسایی و هدف گذاری آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: در گذشته از تهاجم فرهنگی به عنوان تبادل فرهنگی استفاده می شد که سبب مشکلات بسیاری برای جوانان ما شده است.

ذوالقدر با اظهار تاسف از اینکه نسل سوم جامعه ایرانی دارای بحران و خلاء هویت شده است، خاطر نشان کرد : هویت ملی و ایرانی با توجه به خرده فرهنگ ها و فرهنگ های غلط بیرونی در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روحیه وحدت و انسجام ملی را از شاخصه جوانان ایرانی برشمرد و افزود : باید با خلاقیت و باروری ذهن خلاق جوانان ایرانی را پویا کرد.

وی با بیان این مهم که نا امنی های اجتماعی، ضعف در عفت عمومی، جهل، سرقت، کلاهبرداری، اعتیاد و گرایش به مواد مخدر به عنوان مظاهر فساد اجتماعی در جامعه گریبانگیر شده است، گفت : با تشکیل شوراهای اجتماعی باید در صدد رفع این فرآینده ها تلاش کرد.

ذوالقدر اذعان داشت : در حل مسائل اجتماعی در کشور دارای فقدان و کاهش درک و دانایی لازم در حوزه های اجتماعی هستیم.

وی افزود: انجام پژوهش ها و مطالعات اجتماعی حول محور آسیبهای اجتماعی و تهیه بولتنهای آموزشی برای تقویت و تحکیم امنیت اجتماعی و مبارزه با آسیب های اجتماعی موثر خواهد بود.

جانشین وزیر کشور خاطر نشان کرد : از سازمانهای مردم نهاد و NGO ها باید به عنوان یک فرصت استفاده کرد چون نقش این تشکلها در کمک به اهداف و آرمان های اجتماعی موثر است.