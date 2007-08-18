خبرنگاران روند اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان را پیگیری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر که از سه شنبه آغاز شد و بعد از ظهر روز گذشته به پایان رسید، تعدادی از خبرنگاران رسانه های داخلی و یک خبرنگار خارجی حضور داشتند.

خبرنگاران طی چهار روز حضور در استان سیستان و بلوچستان و سفر به نقاط مختلف این استان، از پروژه هایی چون آب شیرین کن چابهار - کنارک، سدهای استان، نیروگاه های برق، راه ترانزیتی چابهار - ایرانشهر - میلک زابل، خط لوله انتقال گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان و تعدادی دیگر از پروژه های این استان که به نوعی با مصوبات سفر استانی رئیس جمهور ارتباط داشتند، بازدید کردند.

در این سفر، با اعلام اینکه استان سیستان و بلوچستان رتبه اول را در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور کسب کرده است، گفته شد که تمام نقاط این استان از مصوبات سفرهای استانی بهره مند شده اند.

همچنین بر اساس نمودارها و آمار ارائه شده به خبرنگاران، صددرصد مصوبات سفر استانی دکتر احمدی نژاد به سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

در این سفر علاوه بر دادخواه، معاون معاون اجرایی رئیس جمهور، جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و کلهر، مشاور فرهنگی دکتر احمدی نژاد، مقامات استانی از جمله دکتر ده مرده، استاندار، فرماندار شهرهای مختلف و معاونین آن ها نیز خبرنگاران را همراهی می کردند.

اخبار و گزارشات خبرنگار مهر از این سفر متعاقبا ارسال خواهد شد.