دکتر مسعود امینی با اشاره به مطالعه ای که در زمینه شیوع دیابت در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است، به خبرنگار مهر گفت: شیوع دیابت نوع 2 در ایران، از 8/3 درصد در روستاهای زنجان تا 18 درصد در لارستان فارس، متفاوت است.

به گفته وی، شیوع رتینوپاتی دیابتی از 5/30 درصد در تهران تا 1/51 درصد در قزوین متغییر است.

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان از شیوع ابتلا بیماران دیابتی نوع 2 به پای دیابتی و قطع عضو ناشی از آن در مناطق مختلف کشور خبر داد و افزود: این وضعیت در کرمان، 4 درصد و اصفهان، 7 دهم درصد گزارش شده است.

امینی همچنین از شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی نوع 2، به عنوان یکی دیگر از بیماریهای که سلامت دیابتی ها را تهدید می کند، نام برد و گفت: تنها در یک مورد مطالعه ای که در اصفهان صورت گرفته، مشخص شده 5/28 درصد بیماران دیابتی دچار عروق رونر هستند.

وی، شیوع انفارکتوس قلبی در بین بیماران دیابتی را، متفاوت اعلام کرد و افزود: در سه مطالعه انجام شده از اصفهان، بوشهر و یزد، این وضعیت به ترتیب 3/6، 7/5 و 2/5 درصد گزارش شده است.