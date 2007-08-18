به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سینمای ایران در زمینه اکران به ژانرهای بسیار محدودی روی خوش نشان می دهد. فیلم های گونه کمدی، حادثه ای، پلیسی - جنایی و آثار اجتماعی از بیشترین شانس برای جلب نظر سینماداران برخوردارند تا امکان نمایش عمومی را به دست بیاورند. نگاهی به فیلم هایی که اکنون بر پرده قرار دارند این موضوع را بیشتر نشان می دهد.



از میان 5 فیلم سینمایی در حال اکران "نصف مال من، نصف مال تو" و "قاعده بازی" در ژانر کمدی قرار دارند. "رئیس" و "محاکمه" در گونه آثار حادثه ای قرار دارند و "پاداش سکوت" با آنکه در ژانر دفاع مقدس قرار دارد، اما از مولفه های معمایی و حادثه ای استفاده کرده است تا بتواند در زمینه اکران به موفقیت برسد. اشاره به اکران نیمه دوم تابستان، مشت نمونه خروار است.



به عبارت دیگر، بسیاری از تهیه کنندگان و توزیع کنندگان بر این اعتقادند که فیلم فصل تابستان در میان سایر فصل های سال به جهت جلب مخاطب از اهمیت بیشتری برخوردار است و پتانسیل فروش بیشتری دارد. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، برخورداری افراد خانواده از اوقات فراغت بیشتر و نگاه عمومی به تابستان به عنوان فصلی برای تفریح سرگرمی بخشی از دلایلی است که می تواند فروش بیشتر فیلم ها را در پی داشته باشد.



با این وجود، کودکان و نوجوانان که در جامعه ما تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند، هیچ سهمی از میان آثار سینمایی در حال اکران ندارند. این موضوع علاوه بر اینکه تنوع را از آثار روی پرده می گیرد، فرصت آشنایی و ایجاد علاقه در میان این گروه های سنی، نسبت به تماشای فیلم در سینما را نیز از بین می برد.



بر اساس اعلام پرویز شیخ طادی کارگردان فیلم سینمایی "سینه سرخ" برای اکران این فیلم در مهر ماه امسال برنامه ریزی شده؛ به خصوص که از سوی مدیران سینمایی کشور قول هایی برای تشکیل گروه سینمایی کودکان و نوجوانان نیز داده شده است. این توجیه برای فعالیت این گروه نمایش دهنده فیلم ارایه می شود که بازگشایی مدارس امکان برنامه ریزی بهتر برای استفاده دانش آموزان به وجود می آید.



طی چند سال اخیر تجربه نشان داده است که مدیران مدارس در مقاطع مختلف علاقه و اهتمام چندانی به برنامه ریزی برای استفاده دانش آموزان از فیلم های سینمایی روی پرده ندارند. به خصوص که فیلم های تولید شده این ژانر طی چند سال اخیر به اندازه ای جذابیت نداشته اند که بتواند نظر مخاطبان این بخش را در وجه گسترده ای به خود جلب کند.



به جز فیلم های ژانر کودک که در سال های گذشته تولید شده اند امسال فیلم های "گوشواره"، "سبیل مردونه"، "قفل‌ساز" و "بچه‌های ابدی" در جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشتند. این موضوع می توانست بهانه خوبی برای مدیران سینمایی باشد تا به این ژانر توجه بیشتری نشان بدهند. حداقل فیلم هایی که به مولفه های جذب مخاطب توجه بیشتری کرده اند، می توانستند با حمایت دولت شرایط تازه ای در فروش این ژانر به وجود بیاورند.



فیلم "گوشواره" وحید موسائیان با توجه به برخورداری از فیلمنامه هوشنگ مرادی کرمانی و حضور اکبر عبدی و رویا تیموریان به عنوان بازیگران اصلی فیلم می توانست امکان جذب مخاطبان را تاحدودی فراهم بیاورد. به خصوص که این موضوع برای بزرگترها انگیزه جدی برای استقبال از یک اثر و بردن کودکانشان به سینما محسوب می شود.



"بچه‌های ابدی" پوران درخشنده نیز در فیلم خود از حضور بازیگران همچون شهاب حسینی، الهام حمیدی و پانته آ بهرام استفاده می کند و روایت ازدواج دختری با پسری که یک برادر مبتلا به سندرم دان دارد و به کارگیری اتفاقات موازی برای اینکه قصه وجه حادثه ای و پرتعلیق هم به خود بگیرد، از پتانسیل اولیه جذب مخاطب برخوردار است.



نکته دیگر اینکه، مدیران سینمایی کشور برای اینکه مخاطبان را به سینماها بکشانند به اکران فیلم های خارجی گروه سنی بزرگسالان نیز روی آورده اند و برخی از آثار پرفروش سینمای جهان که امکان اکران داخلی داشته باشند را در فهرست فیلم های روی پرده قرار می دهند، اما این اتفاق در مورد فیلم های کودکان و نوجوانان نمی افتد. در صورتی که تلویزیون با فاصله به نسبت کوتاه از اکران فیلم های کودک و انیمیشنی موفق در جهان، این نوع آثار را دوبله و پخش می کند.