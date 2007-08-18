جشنواره فیلم مستند راهی به سوی بازارهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در حالی برگزار خواهد شد که پس از سه دهه فعالیت مستمر و قابل اعتنای آثار مستند سینمای ایران در داخل کشور و سطح جهانی احساس نیاز به محلی معتبر برای گردآمدن این نوع آثار احساس می شد. به خصوص که در زمینه توسعه سینمای داستانی در کشور ما مراسم و جشنواره های موضوعی مختلفی برگزار می شود.



جشنواره فیلم های مستند از 23 تا 27 مهر امسال در تهران و به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود. این موضوع بسیار اهمیت دارد که برگزارکننده جشنواره فیلم های مستند یک مرکز کاملا" تخصصی است که طی سالهای گذشته با وجود همه افت و خیزهایی که به خاطر تغییر مدیریت ها داشته و نگاه مدیران ارشاد در سالهای مختلف نسبت به این رویکرد آن بسیار متفاوت بوده است، ولی به هر حال معتبرترین مرکز دولتی فعال در زمینه آثار مستند محسوب می شود.



جشنواره بین المللی فیلم های مستند در نخستین گام قصد دارد خود را به عنوان محلی معتبر برای حضور تمامی مستندسازان جهان معرفی کند. این موضوع نشان می دهد برگزارکنندگان جشنواره قصد دارند در آسیا به عنوان یک گردهمایی مهم شناخته شوند و بستری مناسب برای دیده شدن بهتر مستندهای ایرانی فراهم کنند. شاید به همین خاطر است که مسابقه ملی و بین المللی را در دو بخش جداگانه برگزار می کنند.



به این ترتیب که از میان 600 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، فیلم های ایرانی در دو بخش فیلم های کوتاه تا 60 دقیقه و آثار بلند بیش از 60 دقیقه مورد بررسی و داوری قرار می گیرند. همچنین از میان فیلم های ایرانی، تعدادی مستند برگزیده می شود تا در قالب فیلم های بلند و کوتاه با آثار منتخب خارجی به رقابت بپردازند.



البته مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای اینکه بتوانند جشنواره ای معتبر و مورد توجه سینماگران جهانی داشته باشند، راهی بسیار دشوار در پیش دارند. به این خاطر که در حال حاضر جشنواره فیلم های مستند "آمستردام (ایدفا)" که در کشور هلند برگزار می شود و جشنواره های "هات داکز" در کشور کانادا و "مارسی" فرانسه بسیار شناخته شده و مورد توجه کارگردان های جهانی در این عرصه هستند.



در آسیا نیز یک جشنواره مستند بین المللی قابل اعتنا با عنوان "یاماگاتا" وجود دارد که هر سال در کشور ژاپن برگزار می شود و مورد استقبال مستندسازان کشورهای مختلف قرار دارد. این جشنواره به اندازه ای قدمت و اعتبار دارد که بتواند شرکت کنندگان از مناطق مختلف جهان را به خود فرا بخواند و رقابت برگزارکنندگان ایرانی جشنواره آثار مستند در شرایط دشواری انجام می شود.



نخستین جشنواره بین المللی فیلم های مستند ایران از بخش های جنبی به نسبت زیادی برخوردار است. این بخش ها هر چند رقابتی نیستند، اما این امکان را به برگزارکنندگان جشنواره می دهند که پتانسیل مضمونی فیلم های این عرصه را مورد بررسی قرار دهند و از سوی دیگر شرایطی را فراهم بیاورند که آثار راه نیافته به جشنواره امکان دیده شدن داشته باشند.



"چشم انداز سینمای مستند جهان: هزاره سوم" یکی از بخش های جشنواره امسال فیلم های مستند است که به نمایش و بررسی آثار برگزیده جشنواره آمستردام هلند می پردازد. بخش "میراث نبوی" با توجه به عنوان سال گذشته به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) برگزار می شود. این بخش آثاری که در خصوص آن حضرت ساخته شده است را به تصویر در می آورد.



بخش "مولانا حکیم و شاعر پارسی گوی" به دلیل نامگذاری سال 2007 از طرف یونسکو به عنوان سال مولانا در این جشنواره گنجانده شده است. در این قسمت فیلم هایی از مستندسازان کشورهای مختلف جهان ارایه می شود که به روایت زندگی و شخصیت این شاعر بلندآوازه ایرانی می پردازند.



"آفریقا؛ زیبایی و درد" دیگر عنوان بخش جنبی این جشنواره را به خود اختصاص داده است و در قالب آن فیلم های مستندی به نمایش در می آید که به ارایه مطالبی از قاره آفریقا پرداخته باشند. بخش "شرق و هویت" به ارایه آثاری اختصاص دارد که به جستجوی هویت در مشرق زمین می پردازند و در این زمینه وقایع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مورد بررسی قرار می دهند.



بخش "شمال و جنوب" مستندهایی را ارایه می کند که مضمون آنها به مسایل اقتصادی کشورهای فقیر و صنعتی جهان مربوط است. این آثار باید مطالبی در خصوص وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین یا مطالبی راجع به کشورهای فعال در زمینه استعمار نوین و هجوم فرهنگی ارایه کرده باشند.



شاید از تشکیل اولین بازار بین المللی فیلم مستند به عنوان مهمترین رویداد جشنواره فیلم های مستند ایران بتوان نام برد. این بازار جدا از اینکه نخستین و تنها بازار تخصصی عرضه آثار مستند در آسیا محسوب می شود، می تواند راهی بسیار موثر در زمینه گسترش تولید و فروش مستندهای ایرانی به حساب بیاید. به خصوص که جشنواره فیلم های مستند ایران در راستای سیاست های کلان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در زمینه رونق اقتصاد آثار مستند برپا می شود.



نکته دیگر اینکه، برگزارکنندگان این جشنواره طی سالهای اخیر و با توجه به مضامین مختلف آثار مستند، به دنبال اثبات این موضوع هستند که فیلم مستند فقط نشان دادن ابنیه تاریخی یا وسایل قدیمی نیست؛ بلکه می تواند ابزاری فرهنگی در جهت پاسداشت هویت ملی، فرهنگی، تاریخی و اسلامی کشورمان محسوب شود و در این راه تولید مستندهای خلاق گامی موثر خواهد بود. البته کیفیت جشنواره را پس از برگزاری آن می توان ارزیابی کرد.